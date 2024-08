Ambient creixent

De menys a més, així està creixent l’ambient a Pal Arinsal durant aquest Mundial. Els primers dos dies de competició van tenir un ambient més aviat fred, amb poca presència de públic, però amb l’arribada del cap de setmana i de les proves reines de la competició, el Bike Park va anar augmentant la presència de públic durant la jornada d’ahir amb espectadors d’arreu del món. Quan un arribava a la Massana, tenia la sensació gairebé d’estar a l’obertura d’uns Jocs Olímpics o alguna cosa similar, amb banderes d’arreu del món. Evidentment, els espanyols (sobretot catalans) i els francesos eren els més nombrosos, però un trobava banderes d’Austràlia, Irlanda, Alemanya o Nova Zelanda.

Ja a l’estació, la riuada de banderes anava en augment juntament amb les esquelles que repartia l’organització per crear soroll i ambient durant les curses, i amb les tanques convertides en timbals improvisats perquè el públic animés els corredors i les corredores durant l’esforç. I entre carrera i carrera, era temps de gaudir amb les diferents activitats instal·lades a la Caubella amb animació, música amb xarangues, restauració o paradetes de marxandatge per amenitzar l’espera. I el que també s’agraïa era l’aigua, com la que alguns voluntaris tiraven a la gent amb pistoles d’aigua per passar millor la calor que feia, per això una de les zones més cobejades ahir va ser la part d’ombra que hi havia a una de les pujades.

Passant el dia a Pal hi havia, entre d’altres, l’Anna i el Miquel, de Girona, que van explicar al Diari que venien habitualment a la Copa del Món de Pal Arinsal, i que enguany, sent un Mundial, no s’ho podien perdre, i hi estaven acompanyats d’una parella d’amics de Lleó, que era el primer cop que visitaven el país. La d’aquesta setmana també ha estat la primera vegada per a Maggie Grant, de Londres, i que va poder celebrar l’or d’un compatriota. Amb la bandera lligada al coll, i animant i patit, ella esperava gaudir amb la victòria de Tom Pidcock, però l’alegria va arribar abans amb el triomf d’Evie Richards. La tarda hauria pogut ser encara més rodona amb un segon triomf, però Grant va festejar també de valent la plata de Charlie Aldridge en nois. “És la primera vegada que vinc a Andorra”, explicava Grant, que afegia a continuació que “m’ha agradat molt, i amb aquests resultats segur que no serà l’última”.

GERARD RIART NO SEGUIRÀ DE PRESIDENT DE LA FEDERACIÓ El president de la Federació Andorrana de Ciclisme (FAC), Gerard Riart, no continuarà com a màxim responsable de l’ens. Després d’un mandat de 12 anys i tres legislatures, el dirigent ha decidit no presentar-se a la reelecció i en declaracions a RTVA va explicar que “12 anys són molts”, i va assegurar que ha fet la feina que volia durant tot aquest període al capdavant de la FAC. La jornada d’eleccions en què es coneixerà el nou president tindrà lloc el mes d’octubre vinent i el mateix Riart va comentar que “ara estem amb el Mundial, però quan passi la setmana començarem a parlar amb els clubs a veure si hi ha algú interessat o que pugui muntar una candidatura”.