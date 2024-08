Comencen les noves altes d'abonats a l'FC Andorra

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El futbol club Andorra ha obert avui les noves altes per abonats d'aquesta temporada. Els preus van des dels 80 euros, al gol, fins als 190 euros a la tribuna central, passant per la tribuna del córner, on el preu és de 115 euros i per la tribuna lateral, on l'abonament costa 155 euros. Els menors de 16 anys i els majors de 65 anys, tindran descompte en l'abonament.

L'FC Andorra va anunciar, aquesta setmana, l'abonament gratuït per la temporada vinent, a tots els socis que assistissin al conjunt total de partits que es disputessin aquesta temporada.