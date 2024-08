L’FC Andorra premia la fidelitat dels seus abonats

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L’FC Andorra ha llençat una iniciativa que pot permetre al soci no pagar un sol euro pel seu abonament de cara a la temporada 25-26, independentment de la categoria on estigui l’equip tricolor. L’abonament pot sortir de franc per a tots aquells socis que assisteixin als 19 partits de lliga d’aquesta imminent temporada i, així, la seva fidelitat a l’equip de Ferran Costa estaria reconeguda. Aquesta és una acció, tal com va assenyalar el club en un comunicat, “que té com a objectiu premiar aquells aficionats més fidels”. A més, tenint en compte que el carnet és transferible, es podria cedir a familiars i amics en aquells partits on el titular del carnet no hagi pogut anar i tots aquells abonats que assisteixin a un mínim de 12 partits, i alliberin el seu seient en els altres enfrontaments al Nacional als qual no puguin anar-hi, gaudiran d’un descompte del 50% a la samarreta de l’any que ve. Totes les accions relatives a l’abonament es poden fer a través del portal de l’abonat al web del club. L’entitat tricolor també va recordar que avui acaba el període de renovacions preferents per als abonats de la temporada passada.