Carabaña es veu amb marge de millora i pensa en el 2028

Nahuel Carabaña va mostrar-se satisfet per la seva primera participació en uns Jocs Olímpics tot i no haver pogut passar a la final dels 3.000 obstacles de París 2024. Amb l’adrenalina ja avall i després d’unes hores de repòs, l’atleta va fer balanç d’aquesta estrena olímpica que el va dur al setè lloc de la seva sèrie classificatòria (passaven els cinc primers). “La sensació que tinc és d’estar molt content de com vaig córrer, em vaig veure lluitador, va ser una cursa que no teníem pensat que fos així, però va ser-ho i ja està”, va destacar Carabaña, que va afegir que “van ser millors, no puc dir que jo ho fes malament o que no estigués al nivell, vaig donar el màxim, estic content amb l’actuació i ara toca seguir treballant perquè sé que tard o d’hora podrem estar en aquesta final”.

L’atleta va afirmar que “m’he vist molt bé en l’àmbit físic, millor que quan vaig fer la marca de 8’16”, em veia amb força física i vaig poder aguantar fins al final”, i va cloure que “ho he donat tot, i quan ho dones tot has d’estar content”. El del Playas de Castellón no va voler pensar gaire en el fet que la seva sèrie fos la més ràpida de totes i com això va perjudicar-lo, i va declarar que “al final cada cursa és un món, vam tenir una mica de mala sort perquè va ser ràpida i ens va deixar a fora, però ells també van jugar bé les cartes”, i va afegir que “si hagués estat a la primera o la tercera sèrie potser hauríem pogut jugar unes altres cartes, però això no ho sabrem mai”. Per últim, Carabaña també va parlar de l’experiència olímpica, assegurant que la de dilluns va ser “la millor de totes fins ara”, detallant que “córrer en un estadi tan ple amb tothom bolcant-se a sobre teu és molt motivant”, i va destacar que “em va agradar molt l’ambient i espero repetir-lo mil cops més”.

Qui també va referir-se a l’actuació de Carabaña va ser el president de la Federació Andorrana d’Atletisme, Josep Missé, que va assenyalar que “és un exemple superinspirador per a la resta d’atletes i tant de bo tinguem molts més dies com avui”, a més d’afegir que “estem contents i orgullosos del que ha fet, i no deixem de pensar que hem estat a prop”. Per últim, va destacar que “queda per dins un sentiment una mica de ràbia perquè ens veiem passant de ronda en un futur i no tinc dubtes que el Nahuel ho farà”, i va cloure que “hem deixat de participar i fer gràcia i ja no som els d’Andorra, ara ens miren i saben que venim a lluitar i és una mentalitat que estem inculcant fins i tot als més petits”. Per la seva banda, un dels seus tècnics, Kevin Poulet, va afirmar que “ahir va ser potser el dia més culminant de nou anys de feina”, i va agregar que “ara hem de pensar en les següents competicions i crec que el més important és anar pas a pas”.

LOS ANGELES A L’HORITZÓ

Amb la cita parisenca acabada, Carabaña ja pensa en el futur i el que té clar és que no vol que els de París hagin estat els últims Jocs. “Aquesta etapa s’ha acabat i ja pensem en la següent competició”, va assenyalar l’atleta, que va agregar que “Los Angeles 2028 és l’objectiu fixat, però sí que ens en marcarem d’altres de més propers com ara el Mundial de l’any que ve al Japó”, on buscarà fer la mínima de 8’15”00 per classificar-s’hi. Però el que té clar Carabaña és que encara hi ha marge per seguir evolucionant i va afirmar que “hi ha molt a millorar i estic content, no estic encara al meu màxim potencial i hi ha coses per treure”, a més d’afegir que “límit no me’n posaré cap, això segur. Jo seguiré entrenant com fins ara i el futur que ens digui el que ens hagi de dir. Seguiré gaudint competint i així és com les coses estan sortint”.