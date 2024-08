Doria cau eliminada a quarts i Carabaña frega la final

La primera medalla olímpica de la història del país haurà d’esperar després que Mònica Doria quedés eliminada als quarts de final de la competició de caiac-cros dels Jocs Olímpics de París 2024. La palista va fregar el seu segon diploma olímpic a la cita parisenca, però una mala sortida (no tant com la de diumenge) la va acabar condemnant deixant-la sense opcions després de saltar-se també una de les portes de la seva eliminatòria de quarts de final, acabant última de la seva sèrie per darrere de Kimberley Woods, Alena Marx i Evy Leibfarth, i sense opcions de passar a semifinals per entrar de ple a la lluita de la medalla. Així doncs, Doria va tancar aquesta nova modalitat en el 15è lloc de la general, on s’hi ha d’afegir la 22a plaça en caiac i, sobretot, el primer diploma olímpic de la història del país després de ser sisena a la final de canoa.

Després de la cursa, la palista, visiblement emocionada, va afirmar en declaracions a RTVA que “no tinc gaires paraules per descriure-ho, però no ha estat el resultat que hauria volgut avui”, mentre que sobre el desenvolupament de la cursa, va destacar que “des de l’inici estàvem totes molt juntes i he lluitat tot el que havia de lluitar, i a la porta dos m’he complicat jo sola, se m’han escapat, i ja no he pogut fer res”. Preguntada pel futur, i sobre l’opció de medalla a Los Angeles, Doria va afirmar que “queda molt lluny i ara mateix és molt dur. Volia lluitar avui per medalles o almenys entrar a les semifinals, però no ha pogut ser”, i va aprofitar també per agrair l’escalf que ha rebut des del país assenyalant que “m’he sentit molt i molt recolzada i em sap greu no haver pogut estar al podi avui”. Per últim, i ja entre llàgrimes, la palista va explicar que “els Jocs han estat molt intensos i ara m’ha de sortir tot una mica”.

Qui també va referir-se a l’actuació de Doria va ser el cap de Govern, Xavier Espot, que va enviar-li un missatge d’ànims a les xarxes socials: “Moltes felicitats, Mònica Doria, per representar Andorra als Jocs Olímpics amb disciplina i talent. De París 2024 t’endús l’experiència, que segur que et farà créixer com a esportista i com a persona, i un diploma olímpic que mereix tota la nostra admiració.”

TRIPLET DE LES FOX

La competició de caiac-cros de París 2024 va acabar igual que les altres dues que s’han disputat en categoria femenina, amb una medalla per a una Fox. Però al contrari del que havia passat en canoa i en caiac, qui va penjar-se ahir l’or va ser la germana petita, Noemie, que va prendre així el relleu de Jessica completant el tercer or en tres proves per a Austràlia.

CARABAÑA FREGA LA FINAL OLÍMPICA, PERÒ ACABA EN SETÈ LLOC Nahuel Carabaña va tenir ben a prop la final olímpica en la seva primera participació en uns Jocs, però finalment va quedar-ne fora després de ser setè a la segona de les sèries eliminatòries dels 3.000 metres obstacles. L'atleta tricolor del Playas de Castellón arribava a la cursa amb la setena millor marca dels 12 atletes participants, i precisament va acabar ocupant aquesta mateixa posició amb un temps final de 8'19''44 en una cursa en què el fort ritme que van marcar el grup capdavanter el va acabar condemnant al tram final després d'estar durant més de la meitat de la competició en una de les posicions que li haurien permès passar a la gran final de demà.



Carabaña va sortir valent, ràpid i sense nervis (almenys aparentment) tot i estar davant del seu debut olímpic i en un estadi de Saint-Denis amb prop de 80.000 espectadors. L'atleta es va mantenir de sortida al grup capdavanter, lluitant per la quarta i cinquena posició, i tancant el primer quilòmetre en cinquè lloc amb un temps de 2'42"2. El grup de davant va anar estirant-se a poc a poc, quedant-se trencat en quatre unitats, i amb Carabaña corrent sol amb el gal Alexis Miellet al darrere. A poc a poc el ritme va anar pujant i Carabaña va anar perdent forces, passant pel segon quilòmetre el vuitè (5'30"5).



Les opcions de passar a la final olímpica s'anaven esvaint al davant veient el ritme que imposava el grup capdavanter de cinc atletes (passaven els cinc primers) i la distància més que considerable que hi havia amb els perseguidors, però Carabaña no va rendir-se en cap moment i va poder travessar la línia de meta en setena posició sense la classificació ni sense poder rebaixar la millor marca personal. Però sí que ho va fer amb la sensació d'haver-ho deixat tot i que en el cas d'haver estat en qualsevol altra de les sèries (totes dues van ser molt més lentes), el somni olímpic encara s'hauria pogut allargar un parell de dies més, fins a disputar la gran final de demà a l'Stade de France de Saint-Denis.