Mònica Doria cau als quarts de final de caiac-cros

Mònica Doria ha caigut eliminada a l'eliminatòria de quarts de final de caiac-cros, quedant-se així sense opcions de lluitar per les medalles ni de fer diploma olímpic. La palista no ha tingut una bona sortida, i tot i intentar-ho, ja no ha pogut agafar a les seves rivals ni entrar entre les dos primeres per classificar-se per a les semifinals acabant última la seva eliminatòria després d'haver-se saltat la segona de les portes del traçat.

Doria tanca així la seva participació a París 2024 amb l'històric diploma olímpic que va aconseguir en canoa, on va acabar amb sisena posició, la millor de la història del país en uns Jocs Olímpics.