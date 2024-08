Orgull andorrà a París

El primer diploma olímpic andorrà a la història dels Jocs Olímpics ha estat una fita que encara s’assaboreix. La sisena posició de Mònica Doria ha escrit una de les pàgines més brillants de l’esport del país i ha servit, de retruc, per superar els registres i les novenes places de Jean Claude Montané en boxa, a Mont-real 1976, la del ciclista Emili Pérez a Seül 1988 i la del judoka Dani García a Londres 2012. A més, en els Jocs d’hivern del 2022 a Pequín, l’esquiador Joan Verdú també va aconseguir un novè lloc.

“El 6è lloc en canoa és història. Estem molt contents dels seus èxits i del primer diploma”

Mònica Bonell, Ministra de Cultura i Esports



“Em fa moltíssima il·lusió que ho hagi aconseguit i ha demostrat tenir nivell per fer una medalla”

Montse García, Olímpica a Pequín 2008



El millor resultat andorrà en una cita olímpica ha provocat tot un reguitzell de felicitacions cap a Mònica Doria, de personalitats del món de l’esport del país i, lògicament, de l’esfera política. A banda de les que va traslladar per les xarxes socials l’FC Andorra, el MoraBanc o el mateix Nahuel Carabaña i la Federació Andorrana d’Atletisme, el cap de Govern, Xavier Espot, va piular a X: “Enhorabona, Mònica Dòria! El teu esforç i el teu treball t’han portat molt lluny i has fet història de l’esport andorrà portant un diploma olímpic cap a casa. Ets una campiona i un exemple a seguir.” La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, va assenyalar que Doria “ha fet història i estem molt contents dels seus èxits i que Andorra tingui el seu primer diploma olímpic”. La titular d’Esports va destacar que “la Mònica pot estar ben orgullosa i ha demostrat tenir nivell per estar amb les millors”. Qui ho va viure amb especial il·lusió va ser Montse García, olímpica en piragüisme als Jocs de Pequín 2008: “No es pot més que felicitar-la i em fa moltíssima il·lusió que ho hagi aconseguit.” Per a l’andorrana, Doria ha demostrat “tenir molt nivell i que pot aconseguir una medalla algun dia”. Finalment, el president de la federació, Francesc Sánchez, apunta que “estic molt orgullós del que ha fet perquè és un resultat increïble i ens ha retornat, amb molts interessos, tot el que havíem aportat als que hem cregut sempre en ella”. Sánchez va demanar “no fer comparacions perquè la Mònica porta des dels vuit anys pujada a una piragua i crec que mereix més reconeixement”.