El futbol sala d'Andorra, a tocar de l'extinció

Baixen tèrboles les aigües per al futbol sala del país i una decisió incomprensible i molt sorprenent pot significar la fi d'aquest esport a Andorra. A banda de la presentació del pressupost per la propera temporada i de l'anàlisi econòmic l'assemblea de la Federació Andorrana de Futbol (FAF), tal i com ha explicat el Diari, portava un punt calent implícit que, en principi no quedava reflectit en l'ordre del dia. En aquest sentit, un grup d'equips de la lliga -encapçalat per la UE Santa Coloma- van proposar una reestructuració dels equips de la federació, de l'Enfaf, de futbol i futbol sala, i que la seva aprovació a l'assemblea, va culminar en l'eliminació de tots els equips de futbol sala, masculins i femenins -inclòs el sènior que milita a Tercera Divisió Nacional-, i una notable desintegració dels equips de futbol 11 on només hi sobreviurien uns pocs equips. La proposta que va rebre el llum verd dels clubs permetia només el manteniment de tres equips de futbol 11 i posava en mans de la FAF la decisió de quins son els tres equips que continuarien. Una idea que, evidentment, també posa contra les cordes l'existència de l'Enfaf femení. Els clubs implicats en aquesta plataforma van lliurar, abans de l'assemblea, una carta al president de la FAF, Félix Álvarez, on es plantejava l'esmentada proposta i que, posteriorment, es va aprovar. Un dels motius per tirar endavant la revolta és pel fet de considerar que molts dels seus millors futbolistes de base son reclutats per equips de la federació, amb el greuge esportiu que això significa per a ells, així com per raons econòmiques ja que defensen que, en aquest sentit, podrien rebre més diners a repartir entre els clubs si haguéssin menys equips a l'Enfaf.