La Federació tanca el curs amb 360.000 euros de dèficit

La junta directiva de la Federació Andorrana de Futbol (FAF) va presentar un dèficit d’uns 360.000 euros a l’assemblea general de l’entitat, que es va dur a terme ahir a Andorra la Vella. Després d’haver tancat els comptes de l’exercici passat, la 22-23, amb prop de 180.000 euros de superàvit, l’ens federatiu va presentar als seus afiliats uns números que assenyalaven aquesta carència de 360.00 euros però que “si ho enfoquem en el resultat operatiu, estaríem parlant d’uns 630.000 euros en positiu”, va explicar el president, Félix Álvarez. Així, es van presentar 7,83 milions d’euros en concepte d’ingressos i 8,23 en el de despeses, un dèficit controlat provocat, majoritàriament, per càrrecs excessius en el futbol femení, els costos de material de l’estadi nou i la retallada quantitava en la subvenció que la FAF rep de la UEFA. “El salt de la femenina ha estat important i l’estructura ara és més professional. Va començar a competir el 2023 i això ha generat més despeses, entre personal i desplaçaments”, va reconèixer Álvarez. Finalment, la junta directiva de la federació també va presentar un pressupost per al 2025 de més de 9 milions (9.174.259,86 euros).

D’altra banda, la Lliga Multisegur no variarà. Començarà el proper 14 de setembre i acabarà el 18 de maig, tindrà deu equips que disputaran tres voltes assimètriques i 27 jornades, mentre que a la Lliga Unida hi haurà sis equips –amb les novetats del Ranger’s B i el City Escaldes i la no-participació de l’FC Santa Coloma B– i es jugaran 20 jornades amb quatre voltes asimètriques. La competició arrencarà el 28 de setembre.

EL NOU CAMP, AL DESEMBRE

D’altra banda, Álvarez va apuntar que els treballs per a la construció del nou estadi a Encamp “avancen a bon ritme” i que la previsió és que “a l’agost o al setembre es pugui col·locar la gespa”. Si no hi ha cap contratemps, s’espera que la infraestructura estigui finalitzada al desembre, “tot i que no sabem si estarà encara operativa al 100%”, va matisar el president de l’ens. Pel que fa a la possibilitat que l’FC Andorra jugui els seus partits com a local –a partir de la temporada 25-26 i un cop esgotat el conveni amb el rugbi que està tancat i a punt per signar– Álvarez va deixar clar que “hi ha hagut converses amb l’Andorra” però que encara “no ens han traslladat una planificació d’horaris d’ús per saber les necessitats que tindran”. En aquest sentit va recordar que “sempre hem estat disposats a col·laborar amb ells, sempre que aquesta sigui una solució temporal”.

Finalment, a l’assemblea un grup d’equips de la lliga –liderats per la UE Santa Coloma i que ja han mantingut diverses reunions entre ells– va manifestar el desig que es puguin retallar alguns dels equips de base que formen l’Enfaf per raons econòmiques i per tal de no veure’s tan perjudicats a nivell de pèrdua de jugadors. En aquest sentit, alguns clubs implicats en aquesta plataforma consideren que molts dels seus millors futbolistes de base son reclutats per equips de la federació, amb el greuge esportiu que això significa per a ells.