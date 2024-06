La ministra de Cultura i Esports, Mònica Bonell, ha demanat "paciència" en relació a l'afer de l'Estadi Nacional. Arran de la notícia publicada avui pel Diari, la titular d'Esports ha assegurat que "és un tema que estem tractant", i ha afegit que "des de fa unes setmanes hi ha una voluntat de totes les parts d'arribar a una entesa, i no hi ha cap compensació econòmica perquè no s'ha parlat d'aquests temes".

A més, Bonell ha afirmat que "el que voldria es demanar-vos paciència com vaig fer fa temps perquè és un tema suficientment important", i ha agregat que "vull agrair a les entitats, i especialment a la família del rugbi perquè hi havia un conveni, i el que estem fent és demanar-los que esperem a tenir l'estadi de la FAF per poder fer els canvis amb tranquil·litat". Per últim, ha assegurat que la voluntat és tancar l'acord "abans de final de mes" que és quan acaba l'actual conveni.