L’Andorra gratifica el rugbi i seguirà un any al Nacional

L’FC Andorra seguirà disputant la temporada vinent els partits a l’Estadi Nacional sobre gespa natural després d’arribar a un acord amb el món del rugbi a canvi d’una compensació econòmica de 8.000 euros mensuals, segons ha pogut saber el Diari. Pel que fa a l’esport de l’oval, mentrestant, continuarà una temporada més jugant els duels al camp de Prada de Moles d’Encamp, on el comú realitzarà algunes millores per poder-se adaptar a la Divisió d’Honor B espanyola (segona categoria del país veí del sud) després de l’ascens que el club va aconseguir fa unes setmanes. Aquest acord farà que quedi aturat, de moment, el canvi de superfície a l’estadi de la Baixada del Molí, que havia de passar de natural a artificial per satisfer les demandes del VPC i de la Federació de Rugbi amb vista a la pròxima temporada. Segons el concurs que va convocar el Govern, s’establia un cost de 573.690 euros i podia fer-se entre l’agost d’aquest any i l’agost del 2025. En un primer moment, la ministra de Cultura i Esports, Mònica Bonell, havia assenyalat que l’executiu volia fer el canvi aquest estiu, mentre que uns dies després va rebaixar la tensió tot assegurant que no prendrien cap decisió fins que no estigués tancat el concurs i tinguessin “el retorn de les empreses que suposadament es presentaran”, va afirmar la ministra.

D’aquesta entesa entre l’FC Andorra i el món del rugbi també sortirà beneficiada la Federació Andorrana de Futbol, tot i que l’ens no tenia encara constància oficial de l’acord entre les altres parts. La FAF havia criticat fa uns dies la gestió del Govern sobre l’afer de l’Estadi Nacional, i va dir que havia demanat ajornar el canvi de superfície, ja que pròximament té diversos partits tant pel que fa a clubs com a seleccions, i des de la UEFA els estaven “collant” per saber on es disputarien aquests duels. I és que a partir de mitjan juliol hi ha programats els partits de les fases prèvies de la Lliga de Campions i la Conference League (poden allargar-se fins a l’agost en funció de si els equips passen ronda), i també hi ha compromisos de les seleccions absolutes, ja que la femenina ha de jugar contra les illes Fèroe el 16 de juliol i la masculina ho ha de fer contra Malta el 10 de setembre.

Amb aquesta fumata blanca es posaria el punt final, almenys de moment, al serial que s’ha viscut durant els últims mesos en relació amb la instal·lació governamental, i al conveni que havien signat les parts (FAF, FC Andorra, VPC i Federació de Rugbi) perquè l’entitat propietat de Piqué tingués l’ús prioritari del camp dos anys, i que caduca aquest 30 de juny. A més, es complirà la voluntat del Govern que siguin les diferents entitats implicades les que arribin a un acord per a l’ús de la instal·lació, i no que acabi sent l’executiu qui prengui la decisió de qui jugarà a l’Estadi Nacional.

CRONOLOGIA

22/05/2024

Govern convoca un concurs per canviar la gespa del Nacional entre l’agost del 2024 i el del 2025.

27/05/2024

Bonell assegura que la voluntat és fer el canvi de gespa durant aquest agost.

31/05/2024

La FAF entra en escena, critica la gestió de Govern i demana ajornar el canvi de gespa.

02/06/2024

La ministra matisa les seves paraules i assegura que esperaran per decidir quan es canvia la superfície.