21.05 hores: “I el guanyador del Mundial d’esquí alpí del 2029 és... Narvik.” Aquestes paraules des de Reykjavík del suec Johan Eliasch, president de la FIS, van caure com una galleda d’aigua freda al Prat del Roure d’Escaldes-Engordany, on prop de mig miler de persones van seguir en directe el resultat de la votació que va acabar amb sorpresa majúscula. Un cop es va sentir la paraula “Narvik”, la decepció, i sobretot un silenci ensordidor fruit de la sorpresa i d’una desubicació col·lectiva, es van apoderar d’una sala plena de gom a gom, on només uns segons abans regnava la il·lusió, i on hi havia aquell convenciment de la feina feta i que havia arribat l’hora d’Andorra.

Almenys entre els més petits que es trobaven a primera fila i que esperaven un “Andorra” que no es va acabar de sentir mai. Una mica més al darrere hi havia les autoritats, encapçalades pel síndic i la subsíndica general, Carles Ensenyat i Sandra Codina, els ministres de Turisme i Cultura i Esports, Jordi Torres i Mònica Bonell (a més de diversos cònsols i mandataris comunals demostrant allò que Andorra 2029 era una candidatura de país), que s’ho miraven de manera més freda. Possiblement perquè ells saben més que ningú de què va la política, i saben com no sempre guanya el millor. Però més enllà de les polítiques, l’autoritat de veritat era l’esquiador Joan Verdú, que va ser aclamat per molts dels joves que eren a la sala després de l’entrega dels premis de la FAE, i que va fer-se més fotos que mai. Els grans s’ho miraven més fredament, amb nervis i tensió, i coneixedors que mai es pot dir blat fins que estigui al sac i ben lligat, però la decepció i el silenci no entenen d’edats, i les mans al cap, la sorpresa i el desencís es va apoderar d’una sala que estava preparada per celebrar, i que va acabar sent per plorar i per consolar-se els uns als altres vist el resultat final.

El silenci només es va trencar passats ja uns minuts de la maleïda paraula de “Narvik”, just en el moment en què la gent anava desfilant com formiguetes cap a la sortida per marxar i també per buscar una mica d’aire a l’emmudiment col·lectiu per reconèixer la feina feta i ovacionar tota la gent que hi havia darrere de la candidatura d’Andorra 2029 i que havia fet somiar en la possibilitat d’acollir un Mundial.

LA FAE CELEBRA L'ENTRADA DE PREMIS DE LA TEMPORADA Abans de l’elecció de la seu del Mundial, el Prat del Roure d’Escaldes-Engordany va acollir l’entrega de premis de la temporada 2023-2024 de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE).



En una sala totalment plena, es van entregar els premis de les diferents competicions de la federació, com ara la Copa Ford, la Copa Burger King o la Copa Popeyes de l’esquí de base. A més, també es va guardonar els guanyadors del Campionat d’Andorra i de la Copa Coprínceps, i també es va dur a terme l’entrega del trofeu a la millor escola dels Campionats Nacionals d’esquí escolar. Per últims, es va fer l’entrega de les beques als Campionats Nacionals d’esquí escolar dels no federats, i també del Trofeu al mèrit esportiu. Els guanyadors de les diverses categories i dels diferents premis van anar pujant a l’escenari per rebre l’ovació del públic present a la sala escaldenca, en una jornada de germanor en què el principal protagonisme va ser per als joves de la base de la federació i dels diversos clubs del país, que van poder gaudir d’una tarda emotiva i per al record al Prat del Roure d’Escaldes-Engordany.