La crisi de la gespa es cola al comiat de l’Andorra

L’FC Andorra va dir adeu a la Segona Divisió amb una victòria mínima contra el Racing de Ferrol (1-0) gràcies a un gol al tram final d’Aurelien Scheidler que va permetre que els tricolors s’acomiadessin del futbol professional amb una petita alegria després d’una temporada per oblidar que ha acabat amb el descens. Perquè el partit d’ahir era d’això, de comiats, de la categoria, del futbol professional, qui sap si de l’estadi, i de bona part de la plantilla que ha defensat aquesta temporada la samarreta de l’entitat. I l’afició també va ser-ne conscient amb les ovacions a Iván Gil, Lobete o Bover quan van ser subsituïts, corejant el nom de Ratti o del migcampista que posarà rumb al Las Palmas, o amb les salutacions amb els futbolistes un cop finalitzat el duel.

Precisament també els jugadors van aprofitar aquest últim partit per immortalitzar moments sobre la gespa de l’Estadi Nacional amb fotografies amb els seus familiars o amics, o acomiadant-se de tot el cos tècnic i l’staff, alguns entre llàgrimes, conscients que seria, probablement, l’últim cop que trepitjaven el Nacional. I és que bona part de la plantilla té contracte en vigor, però més que probablement, pocs d’ells seguiran la propera temporada a Primera RFEF amb l’equip.

En un ambient de tristor, nostàlgia i pena, l’equip va poder regalar, almenys, una última victòria a l’afició en un partit que ni molt menys, però, passarà a la història. I és que el duel contra els gallecs, que tampoc s’hi jugaven res, va ser tirant a infumable i soporífer per moments, en una primera part on tot i algunes tímides arribades, ningú va ser capaç de generar ocasions de gol clares. A la segona sí que va semblar que tots dos equips, especialment els tricolors, anaven més a buscar diana, i els de Ferran Costa van tenir-ne un parell, tot i que el gol no va arribar fins al tram final quan Scheidler va rematar amb el cap una centrada mil·limètrica de Lobete. L’FC Andorra hauria pogut ampliar la distància amb un penal assenyalat sobre Almpanis que el VAR va tirar endarrere i amb una ocasió claríssima d’Álvaro Martín, però el marcador ja no es va tornar a moure.

"S'HA DE PAIR LA FRUSTRACIÓ I A PARTIR DEL 8 DE JULIOL COMENCEM DE ZERO" Ferran Costa. L'entrenador de l'FC Andorra va assenyalar que “els nois han fet molt bon partit, ens hem merescut guanyar”, i va afegir que “per a nosaltres era molt important donar la imatge que mereix el club i la nostra afició. Els vull donar les gràcies perquè després d’una setmana complicada, amb un cop molt dur, han estat allà”. Ja pensant en el futur, el tècnic va destacar que “hem de fer una gran feina tots per estar units, construir alguna cosa que ens representi a nosaltres i al país i que estiguin orgullosos de nosaltres”, i va cloure que “avui és punt final, no un punt seguit, i ara la pròxima temporada no començarem amb drets adquirits, primer s’ha de pair la frustració, que és normal, i a partir del 8 de juliol partim de zero i serem un equip més en una nova categoria”.