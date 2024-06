Govern rebaixa la tensió

detail.info.publicated Marc Basco Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El serial vodevilesc de la gespa i el futur de l’Estadi Nacional va viure ahir l’enèsim episodi amb la ministra de Cultura i Esports, Mònica Bonell, rebaixant la tensió després de dir la setmana passada que la gespa es canviaria aquest mateix agost perquè pugui tornar-hi el VPC i la federació de rugbi, cosa que va provocar l’esclat de la FAF (l’FC Andorra segueix sense manifestar-se públicament). La titular del ministeri va voler calmar els ànims i va deixar la porta oberta que el reemplaçament de la superfície de la instal·lació governamental pugui fer-se més endavant. De fet, ahir mateix va reunir-se amb els representants de l’FC Andorra (el president Ferran Vilaseca, el director general Jaume Nogués i un dels màxims accionistes Francesc Destrée) al descans del partit que els tricolors van jugar contra el Racing de Ferrol juntament amb Alain Cabanes. Al matí, després de la cursa de la dona, Bonell havia assenyalat que “el concurs és obert i permet fer el canvi ara o durant la temporada”, i va agregar que “acabarem de prendre la decisió quan tinguem tots els elements sobre la taula”. A més, va donar-se encara uns dies de marge fins al dia 20 de juny, quan acaba la data per presentar ofertes al concurs del canvi de gespa i va declarar que “estem esperant el retorn de les empreses que suposadament es presentaran al concurs, i llavors acabarem de veure i decidir. La data límit la marcarà el concurs, quan tinguem les empreses que s’han presentat o els terminis que ens presenten, això determinarà quan acabarem canviant la gespa”. Bonell va refermar també que la voluntat del Govern és que “ens agradaria un acord entre les entitats que són coneixedores del conveni”, però també va resignar-se que “si no hi acaba havent un acord, evidentment el Govern haurà d’acabar decidint, però nosaltres demanem bona voluntat en totes les parts i no volem que el canvi sigui traumàtic per a cap de les entitats”.