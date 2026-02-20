Conseller del grup de la minoria al Comú d’Andorra la Vella
David Astrié: “La inacció i la improvisació defineixen la majoria actual”
El conseller demòcrata suspèn l’acció comunal en els dos primers anys de mandat de la coalició d’enclar al capdavant de la capital.
David Astrié és conseller del grup de la minoria al comú d’Andorra la Vella. Repassem els temes principals de l’agenda comunal just quan encetem la segona meitat del mandat. És la primera entrevista del Diari a Astrié des que va perdre les eleccions del 17 de desembre del 2023.
Som a l’equador del mandat. Quin balanç en fa?
Inacció és la paraula que defineix aquests dos anys. És la conclusió a què arribes quan repasses els temes cabdals de l’agenda parroquial: habitatge, finances públiques i projectes.
Repassem en ordre aquests tres punts.
Som-hi. Es va publicitar el programa Reviu com una revolució per posar apartaments a una bossa d’habitatge a preu assequible. Fa més de dos anys que se’n parla i no n’hi ha cap perquè no hi ha cap propietari que s’hagi avingut a les condicions del comú. Pel que fa a l’edifici de pisos de lloguer a preu assequible del Cedre, l’ha hagut de finançar el Govern. I el concurs per a la concessió de l’edifici de Terra Vella sempre queda desert i a hores d’ara no és segur que el projecte pugui tirar endavant. Si arriba a bon port, es començarà a construir al final del mandat, fet que ajorna moltíssim la disponibilitat d’aquests apartaments per als veïns de la parròquia. El comú té superàvit. Si el projecte s’hagués finançat amb mitjans propis, cosa que els hem demanat nosaltres en múltiples ocasions, els pisos ja s’estarien construint. Per tot plegat, en habitatge el comú té un suspens. Un suspens ben gros. Tot i que en van fer bandera en la campanya electoral.
Parlem de finances comunals?
Endavant. Apujar els preus públics de manera simultània i acumulativa denota que no s’hi van mirar gaire. No van calcular l’impacte que tindria per a les famílies d’Andorra la Vella. Nosaltres sí que el vam calcular i vam adonar-nos que era totalment abusiu. És per això que ho vam denunciar. Arran d’aquesta denúncia el comú va rectificar un d’aquests preus, el de la llar d’infants. La majoria ho va vendre com la correcció d’un error. Però no és veritat que fos un error. I hi ha dos fets que ho demostren.
Quins són?
Van adreçar una carta als pares amb els mateixos preus publicats al BOPA [Butlletí Oficial del Principat d’Andorra]. És estrany que en els dos documents hi hagi el mateix error. I, en el consell de comú en què van aprovar-se els preus públics, abans de la votació vaig preguntar-los si estaven segurs de tirar endavant una ordinació amb imports abusivament alts, i em van dir que sí. Per tant, eren conscients del que feien. Els demano que no siguin tan mesquins d’atribuir-ho a un error humà. Simplement, no s’ho van mirar.
També vau denunciar l’increment del preu de l’abonament als Serradells.
L’any passat van rebaixar-lo el 35%, i ara l’han tornat a augmentar el 25%. No es pot improvisar d’aquesta manera. La inacció i la improvisació defineixen la majoria actual del comú d’Andorra la Vella.
El comú té una situació financera bona.
És veritat. Però si tens superàvits constants i una tresoreria de 14 milions d’euros, com a mínim destina una partida important a l’habitatge. Sobretot si en fas bandera. La majoria diu que reserva aquests diners per a l’Espai Capital, un projecte que encara està en fase de licitació i no sabem si es farà o no es farà.
Un altre dels punts que havíem de repassar eren els projectes.
L’únic que han fet és la remodelació de la plaça del Poble, un projecte que no compleix les expectatives ni de la gent de la parròquia ni del conjunt del país. Hi han volgut fer retallades i n’ha sortit un nyap. Per mil motius. Perquè hi ha filtracions. Perquè no hi ha bancs còmodes on pugui asseure’s la gent, ni llocs d’ombra, ni vegetació... pensem que la majoria hauria hagut de basar-se en el nostre projecte sense aplicar-hi aquestes retallades. I hi ha una altra cosa que no ens ha agradat gens. Està molt bé adjudicar el projecte per un cost menor al que nosaltres havíem previst, però almenys després no facis adjudicacions paral·leles per la porta del darrere, en junta de govern, per un import total de 700.000 euros. Com que no volien sobrepassar el cost que s’havien compromès a gastar, van fer petites contractacions a part. Això és enganyar i manipular la gent.
El comú ha minimitzat l’afer de les filtracions.
N’he pogut parlar directament amb el propietari de l’aparcament Vinyes [afectat per les filtracions] i amb el cònsol major [Sergi González] en alguna comissió d’Urbanisme. Les retallades sobre el projecte i la pressa per inaugurar l’obra ens fan pensar que s’ha anat massa ràpidament. S’ha fet una plaça a correcuita, amb carències constructives. No s’ha tingut prou cura en la impermeabilització d’algunes zones. A partir d’aquí, pots fer dues coses. O arreglar-ho immediatament o no deixar passar el temps. Aquest és el cas del cònsol. Cal posar tots els mitjans per arreglar les filtracions al més aviat possible, costi el que costi. No es pot menysprear d’aquesta manera un negoci privat.
En publicacions a les xarxes socials heu denunciat la supressió d’alguns projectes de dinamització econòmica i comercial.
S’han carregat el Xocofest i l’Andorra la Vella en Flor, que ajudaven a generar activitat en diferents barris de la parròquia. Aquest fet ha tingut un impacte negatiu. Tant és així, que els comerciants s’han queixat públicament que se senten totalment abandonats pel comú.