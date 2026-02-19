Andorra la Vella

Astrié denuncia que el comú "ha segrestat" els veïns del carrer Doctor Molines amb la instal·lació d'una grua

El conseller de la minoria d'Andorra la Vella lamenta que "així no es fan les coses"

La grua instal·lada al carrer doctor Molines d'Andorra la Vella

El conseller de la minoria d'Andorra la Vella, David Astrié, ha denunciat que el comú ha "segrestat" els veïns del carrer Doctor Molines amb "el bloqueig d'una grua instal·lada sense previ avís". Ho ha fet en una piulada a les xarxes socials, on ha lamentat que "així és com el servei de circulació tracta els veïns del carrer Doctor Molines", i ha criticat que "així no es fan les coses".

