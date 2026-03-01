DMG
Una caseta de capricis per al paladar
LA CASA, un gastrobar de platets moderns i creatius de cuina mediterrània
Passejar pels centres històrics de les ciutats sempre m’ha apassionat. Recórrer carrers que mantenen la seva essència, imaginant com seria la vida temps enrere, badant en racons que conserven l’autenticitat malgrat el pas dels anys. Explorar el cor d’un poble és sempre una experiència recomanable. I encara més quan topes amb restaurants com el que visitaré avui: una caseta de conte al bell mig del barri antic d’Andorra la Vella.
La Casa Gastrobar es troba a l’edifici que, no fa gaire, ocupaven les oficines de Política Lingüística. Quan hi passava per davant sempre me’l mirava, és preciós. L’observava i pensava, que bonic! Però mai hauria imaginat que algun dia seria un restaurant on menjaria deliciosos platets de caprici. Un lloc agradable, decorat amb gust, respectant l’arquitectura original i aprofitant cada racó d’una construcció de quatre petites plantes.
Avui hi vaig a sopar. Som sis, i tots estem d’acord a compartir i tastar una mica de tot. La carta és una declaració d’intencions del xef Ignacio Loslao Cuñado. Una llista de propostes originals, innovadores i, sobretot, apetitoses. Decidim que cadascú triï una cosa. O dues, perquè hem vingut amb força gana.
L’elecció és variada: torrada amb galta de porc estofat al vi amb allioli gratinat i salsa teriyaki; pa bao amb costella de porc rostida, ruca, ceba vermella, tomàquet i salsa barbacoa; patates mini arrugades a l’estil canari, amb salsa brava i allioli; caneló XXL de carn d’olla, foie-gras i beixamel trufada; tronc de vieira marcat sobre puré de cebollí; i pop rostit al forn, amb all i julivert, escuma de patata i pebre vermell. Quasi res. Però és que l’ambient tranquil i agradable d’aquest local s’ho val. Anirem fent a mesura que arribin els platets. Compartirem, conversarem i gaudirem del plaer de menjar bona teca.
Tot el que hem demanat està boníssim. Qualitat ben treballada i presentada. Tant, que repetirem la torrada amb galta de porc estofat, i afegirem també un magret d’ànec macerat amb salsa teriyaki i puré de patates; i un steak tàrtar de filet de vaca vella amb làmines de foie-gras. Us ho havia dit, hem arribat amb gana. I com que tot és bo i els acompanyats són gent jove, allò que arriba a taula vola!
És el torn de les postres. Després de deliberar, n’escollim quatre. Per compartir, per seguir tastant una mica de tot: pastís de formatge; flamet de cel amb crema brulée caramel·litzada; coulant de xocolata amb gelat de vainilla, i torrada de Santa Teresa de brioix caramel·litzada amb gelat de vainilla. Un altre encert, com la resta.
La Casa és un lloc amorós, té caliu, m’agrada l’ambient, el que s’hi menja i sobretot m’agrada el tracte de la Vasilisa i l’Alexey, proper i amable. Un altre dels restaurants que tinc anotats amb majúscules a l’agenda.
FITXA
Cuina: innovadora, de caprici
Adreça: carrer de la Vall, 14. Andorra la Vella
Telèfon: +376 605 510
Horaris: de 13 a 15 h i de 20 a 23 h
Festa setmanal: diumenge nit i dilluns migdia
Plat recomanat: galta de porc estofat
Preu mitjà sense vi: 30-40 €
Ambient: rústic