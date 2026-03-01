DMG

Una caseta de capricis per al paladar

LA CASA, un gastrobar de platets moderns i creatius de cuina mediterrània

Una estança del restaurant.

Una estança del restaurant.Fernando Galindo.

Ana Cerezo
Publicat per
Ana Cerezo

Creat:

Actualitzat:

Passejar pels centres històrics de les ciutats sempre m’ha apassionat. Recórrer carrers que mantenen la seva essència, imaginant com seria la vida temps enrere, badant en racons que conserven l’autenticitat malgrat el pas dels anys. Explorar el cor d’un poble és sempre una experiència recomanable. I encara més quan topes amb restaurants com el que visitaré avui: una caseta de conte al bell mig del barri antic d’Andorra la Vella.

La Casa Gastrobar es troba a l’edifici que, no fa gaire, ocupaven les oficines de Política Lingüística. Quan hi passava per davant sempre me’l mirava, és preciós. L’observava i pensava, que bonic! Però mai hauria imaginat que algun dia seria un restaurant on menjaria deliciosos platets de caprici. Un lloc agradable, decorat amb gust, respectant l’arquitectura original i aprofitant cada racó d’una construcció de quatre petites plantes.

Torrada amb galta de porc estofat al vi amb allioli gratinat.

Torrada amb galta de porc estofat al vi amb allioli gratinat.FGM

Avui hi vaig a sopar. Som sis, i tots estem d’acord a compartir i tastar una mica de tot. La carta és una declaració d’intencions del xef Ignacio Loslao Cuñado. Una llista de propostes originals, innovadores i, sobretot, apetitoses. Decidim que cadascú triï una cosa. O dues, perquè hem vingut amb força gana.

L’elecció és variada: torrada amb galta de porc estofat al vi amb allioli gratinat i salsa teriyaki; pa bao amb costella de porc rostida, ruca, ceba vermella, tomàquet i salsa barbacoa; patates mini arrugades a l’estil canari, amb salsa brava i allioli; caneló XXL de carn d’olla, foie-gras i beixamel trufada; tronc de vieira marcat sobre puré de cebollí; i pop rostit al forn, amb all i julivert, escuma de patata i pebre vermell. Quasi res. Però és que l’ambient tranquil i agradable d’aquest local s’ho val. Anirem fent a mesura que arribin els platets. Compartirem, conversarem i gaudirem del plaer de menjar bona teca.

Tot el que hem demanat està boníssim. Qualitat ben treballada i presentada. Tant, que repetirem la torrada amb galta de porc estofat, i afegirem també un magret d’ànec macerat amb salsa teriyaki i puré de patates; i un steak tàrtar de filet de vaca vella amb làmines de foie-gras. Us ho havia dit, hem arribat amb gana. I com que tot és bo i els acompanyats són gent jove, allò que arriba a taula vola!

És el torn de les postres. Després de deliberar, n’escollim quatre. Per compartir, per seguir tastant una mica de tot: pastís de formatge; flamet de cel amb crema brulée caramel·litzada; coulant de xocolata amb gelat de vainilla, i torrada de Santa Teresa de brioix caramel·litzada amb gelat de vainilla. Un altre encert, com la resta.

La Casa és un lloc amorós, té caliu, m’agrada l’ambient, el que s’hi menja i sobretot m’agrada el tracte de la Vasilisa i l’Alexey, proper i amable. Un altre dels restaurants que tinc anotats amb majúscules a l’agenda.

FITXA

Establiment: La Casa Gastrobar

Cuina: innovadora, de caprici

Adreça: carrer de la Vall, 14. Andorra la Vella

Telèfon: +376 605 510

Horaris: de 13 a 15 h i de 20 a 23 h

Festa setmanal: diumenge nit i dilluns migdia

Plat recomanat: galta de porc estofat

Preu mitjà sense vi: 30-40 €

Ambient: rústic

MARIDATGE

Bevem un Pago de los Capellanes. Un criança del celler de la família Romero Villa elaborat amb ull de llebre. Un clàssic de la denominació d’origen de Ribera del Duero que en boca és molt suau, equilibrat i elegant. Un negre més aviat sec que combina molt bé amb embotits i pernil, arrossos, plats elaborats, carns vermelles i formatges curats.
Vi Pago de los Capellanes.

Vi Pago de los Capellanes.

Laporta es posa el davantal a Andorra 

El candidat a la reelecció per presidir l’FC Barcelona Joan Laporta va visitar Andorra dimarts passat, en un acte per impulsar la recollida de signatures per a la seva candidatura. Abans de la trobada amb socis i aficionats barcelonistes, la comitiva electoral va dinar en un cèntric local d’Andorra la Vella, on Laporta va sorprendre tothom tallant pernil, tal com va recollir un vídeo que s’ha fet viral a les xarxes i a les televisions espanyoles.

Escaldes clou el carnaval amb 10.000 calçots

Escaldes-Engordany va posar el punt final al Carnaval d’enguany amb la tradicional calçotada popular, organitzada per la Unió Pro Turisme i celebrada al carrer dels Veedors. En aquesta quinzena edició, durant l’àpat es van repartir prop de 10.000 calçots en 800 racions, a un preu accessible de vuit euros la ració. El bon temps i l’ambient festiu van afavorir una gran afluència en una jornada gastronòmica que, un any més, va ser un èxit.
Calçots cuinant-se durant el Carnaval d'Escaldes.

Calçots cuinant-se durant el Carnaval d'Escaldes.

La crisi sanitària veda la raça bruna 

El ministre d’Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, ha participat en la 62a edició del Saló internacional de l’agricultura de París per reforçar la cooperació amb França. La crisi de la dermatosi nodular contagiosa ha impedit presentar-hi exemplars de la raça bruna com estava previst. Per primer cop en 65 anys el certamen no ha comptat amb bestiar boví. Es treballa perquè l’any vinent la presència de bestiar d’Andorra estigui assegurada.
tracking