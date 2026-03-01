DMG
Un tàndem perfecte
10 ANYS RESOLENT PROBLEMES EMPRESARIALS gràcies al projecte conjunt entre Andorra Business i els estudiants de formació professional, que va donar el tret de sortida el curs 2016-2017
Fa 10 anys, la cultura empresarial i educativa d’Andorra es va capgirar completament, quan es va descobrir que els dos àmbits podien i havien de conviure: “Fa 10 anys, la paraula talismà al país era emprenedoria i tots els sistemes educatius, d’una manera o altra, intentàvem modificar els programes acadèmics per introduir de manera sistematitzada tot això de l’emprenedoria, de fer-se emprenedor. Però nosaltres [la formació professional], quan ho vam analitzar, vam veure que més que enfocar-ho d’aquesta manera ens havíem de focalitzar a transformar necessitats reals de les empreses en projectes d’innovació reals i viables”, explica un dels impulsors del programa Tàndem –que el mes de febrer va celebrar les deu edicions–, Quim Torreda, que en aquell moment formava part del ministeri d’Educació com a director del departament de Formació Professional i que hi va estar des de la gènesi del projecte –el 2015– fins a la tercera edició (2019). Tàndem es desenvolupa al llarg del curs i culmina en una jornada final al centre de formació professional d’Aixovall, a Sant Julià, on els alumnes presenten els treballs.
La presentació dels projectes de la primera edició va ser el maig del 2017. No obstant això, la llavor del programa data de força abans. “Nosaltres vam començar a treballar-lo des del 2015, quan jo era director i la mà dreta del ministre d’Educació de l’època, Èric Jover, que va ser quan vam fer els primers contactes”, destaca Torreda, que afegeix que “ja estava molt habituat a fer reunions amb el departament de Treball i just en aquell moment va coincidir que s’havia creat un nou ens, que es deia Actua i que és el que avui es coneix com a Andorra Business, i va ser quan vam veure l’oportunitat d’explorar noves vies de col·laboració entre l’empresa i el món educatiu”. Precisament, la raó de ser del projecte era aquesta: partir de problemes/necessitat reals que tinguessin les companyies i transformar-los en reptes que es poguessin explotar pedagògicament i, en última instància, ser implementats a les empreses, trencant d’aquesta manera el model imperant d’aleshores, que era el de les estades formatives dels estudiants a les entitats. “Tàndem trenca amb aquest paradigma, amb aquesta mentalitat, i ara, més enllà d’aprenents, aquests estudiants poden convertir-se en part de la solució, se senten interpel·lats.” Però canviar la idiosincràsia d’entitats i professors no va ser fàcil. Les empreses no sabien traslladar les necessitats als alumnes i els professors se cenyien massa al programa d’estudis imposat, per tant, “calia un intermediari” i formar les parts.
El més difícil va ser canviar la mentalitat de docents i empreses
Torreda afirma que se sent orgullós que l’essència de Tàndem encara avui perduri i que la simbiosi entre aquests dos àmbits –vet aquí el nom del projecte– acabés quallant tan bé. “El projecte Tàndem ja forma part del currículum de l’FP i està molt consolidat.” Les dades en donen fe, perquè al llarg d’aquestes 10 edicions s’hi han implicat més de 700 alumnes, centenars de docents i més de 30 societats. “Nosaltres, des del ministeri, vam marcar les línies cardinals del projecte, vam establir les bases.” Deu anys resolent problemes.