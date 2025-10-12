DMG
Rutina 'skin care' dietètica
Una bona rutina de cura de la pell des de la nutrició pot marcar una gran diferència en l’aspecte i salut cutània, especialment després de l’estiu, quan la pell i el cabell queden castigats pel sol, el clor o l’aigua salada. A continuació, els imprescindibles per cuidar la pell des de dins.
1. Hidratació constant. La pell necessita aigua per mantenir-se elàstica i lluminosa. Cal beure 1,5-2 litres al dia, més amb calor o si fem exercici. També valen infusions sense sucre (camamilla, sàlvia, lavanda, te verd o matcha...) o aigua amb llimona o cogombre. Els batuts vegetals han de tenir un 50 per cent d’hortalisses o un 50 per cent de fruita. Evitar: alcohol, refrescos ensucrats i excés de cafè.
2. Antioxidants contra l’envelliment. Els radicals lliures acceleren l’envelliment i els antioxidants el combaten:
–Vitamina C: cítrics, kiwi, fruites vermelles, pebrot, julivert, bròquil.
–Vitamina E: ametlles, nous, llavors, alvocat.
–Polifenols: te verd, cacau pur, nabius, olives.
Evitar: aliments processats i dolços.
3. Greixos saludables. Els omega-3 i 6 mantenen la pell suau i flexible. Es pot prendre salmó, sardines, nous, llavors de lli i xia, alvocat i oli d’oliva verge extra, que tenen efecte antiinflamatori i protector cel·lular. Evitar: fregits i olis de baixa qualitat.
4. Proteïna per regenerar. La pell és col·lagen i elastina, i totes dues depenen de proteïnes de qualitat: ous, carn, peix, llegums, tofu, iogurt natural o brou d’ossos. Evitar: suplements innecessaris si la dieta ja és completa.
5. Zinc i seleni per a l’acne i la inflamació. Després de l’estiu pot aparèixer acne. Cal afavorir el consum de nous del Brasil, llavors de carbassa, llegums, cereals integrals, all, ceba, ous i peix blanc. Evitar: dietes restrictives o poc variades.
6. Fibra per a una pell neta i intestí sa. Una microbiota equilibrada es reflecteix en la pell. Cal consumir uns 25 g diaris entre fibra soluble (fruites i verdures) i insoluble (cereals i llegums). Evitar: laxants.
Idea de menú ‘skin-friendly’
Esmorzar: civada amb beguda vegetal, llavors de xia, nabius i ametlles + te verd.
Dinar: amanida d’espinacs amb alvocat, salmó a la planxa, quinoa i oli d’oliva + fruita.
Berenar: iogurt natural amb llavors de carbassa + 1 nou del Brasil.
Sopar: crema de carbassa i pastanaga + ou dur + crostons integrals amb all, oli d’oliva i germinats + infusió.