Concurs de fotos 'Un estiu per emmarcar'

Santa Maddalena (Itàlia)
“L’equilibri neix on la vida humana es fon amb el paisatge. Muntanyes, prats i cases respiren al mateix ritme.” Així descriu Òscar Bafaluy la imatge que ens envia des de Santa Maddalena, a Itàlia.
Chichicastenango (Guatemala)
L’Anna Visent envia una imatge del mercat de Chichicastenango, a Guatemala, on “es troben, per vendre productes, agricultors i artesans, vinguts dels pobles, abillats amb els vestits típics.
Platja de Salinas (Avilés)
“Tarda de sol, i en pocs minuts, visita de tots aquests núvols, que deixen una imatge espectacular”, escriu Silvia Martín, autora de la fotografia presa a la platja de Salinas, a Avilés.
Estuario del rio Sado (Portugal)
Alba Salvadó captura un capvespre serè a Estuario el rio Sado, a Portugal, on les barques reposen entre aigües tranquil·les i el cel encès anuncia la fi del dia.
Cambrils
Noelia Barbado capta una imatge del cel a Cambrils cobert de núvols, que s’estenen en totes direccions mentre el sol s’amaga rere l’horitzó, deixant una llum tènue.
Pic de Carroi
Josep Roca fotografia el moment en què el sol, darrere d’un núvol al pic de Carroi, projecta raigs de llum que s’escampen, creant un contrast marcat entre la silueta de la muntanya i el blau del cel.
Bourse du Commerce (París)
Gilles Serra ha aprofitat les vacances a París per visitar la Bourse du Commerce, “una instal·lació magnífica de Céleste Boursier-Mougenot” ubicada al centre de la capital francesa.
Pic del Maià
Fent una excursió al pic del Maià, Àngela Posada s’ha trobat “un cavall amb semblant rialler”. Al darrere, “s’estén un paisatge de muntanya majestuós que transmet pau i llibertat”.
Camí de l'Obac
Un passeig matinal pel camí de l’Obac, fent la ruta Siscaró, ha permès a Laura Ruiz recarregar energia i gaudir d’un paisatge espectacular al bell mig de la natura.
Marràqueix
La calor no ha aturat Marta Ruiz per endinsar-se a les dunes del desert del Sàhara, prop de Marràqueix, i descobrir un dels llocs més exòtics del Marroc.
Vilafortuny
Mercè Requena envia una fotografia del darrer dia de vacances a Vilafortuny, “passejant vora el mar Mediterrani al matí, sense gent,” però amb cadires col·locades pels primers banyistes.
Tossa de Mar
Tossa de Mar és un dels racons per excel·lència de la Costa Brava i Laura Guitart ha captat aquesta imatge del castell de nit, el símbol del poble costaner.
Caldes d'Estrac
Eloi Garcia ha matinat per contemplar la sortida del sol des de la platja dels Tres Micos a Caldes d’Estrac, mirant cap a Arenys de Mar. “Una instantània que recorda el Carib”, descriu l’autor.
Pic de Cataperdis
Aprofitant l’onada de calor, la Gemma Palau va pujar al pic de Cataperdís per veure sortir el sol. Una decisió que li va permetre “gaudir d’un mar de núvols que deixava un paisatge de somni”.
Dakar
Marisa Martins destaca com “enmig de la degradació ambiental, una platja de Dakar es converteix en un refugi on la rutina s’atura”. I un joves juguen mentre el sol tenyeix l’escena de daurat.
Blanes
Un cel amb tons rosats i taronges acomiada el dia a Blanes, on Maria del Carmen Beltran ha capturat aquest capvespre màgic durant un passeig vora el mar.
Pont Tibetà d'Encamp
Des del pont tibetà d’Encamp, Alexandra Baulina titula com “mirades a l’aventura” la imatge on un gos observa un altre refrescant-se. Una estampa que combina aire pur i muntanya.
Guissona-Ponts
Judith Asturgó participa al concurs amb una imatge de la ruta entre Guissona i Ponts. “Una carretera llarga, sense final a la vista, i tot un camí per recórrer. Una metàfora del trajecte vital”.
Els Cortals d'Encamp
Per a Marcos Martínez “no hi ha res millor que l’amor d’una mascota”, mentre gaudeix de l’alba. I no va desaprofitar l’oportunitat de matinar per passejar amb el gos pels Cortals d’Encamp.
Port d'Aiguablava
Judit Pou ens transporta al port d’Aiguablava, on els velers s’emmirallen en el mar, creant una sensació de calma i tranquil·litat. Una imatge de postal que ja és un clàssic de la Costa Brava.
Fenghuang
La Fina Codina va viatjar fins al cor de la Xina ancestral, a Fenghuang, considerada una de les ciutats més boniques del món, i va poder gaudir d’unes vacances entre ponts de pedra i reflexos de llegenda.
Pic du Midi d'Ossau
La llum del matí pinta l’estany mentre la silueta imponent del Pic du Midi d’Ossau s’alça sobre els Pirineus francesos. Un moment de pau que va captar la Cristina Vergara durant un trekking a França.
Menorca
En Sebas Guerrero captura la calma d’un capvespre a Menorca, on el sol s’amaga darrere l’horitzó i tenyeix el cel de tons malves. Una fotografia que transmet calma i que convida a quedar-s’hi.
Blanes
El concurs internacional de focs artificials de Blanes ja és una festivitat imprescindible de la Costa Brava, i la Clara Buján no ha volgut desaprofitar l’oportunitat d’immortalitzar-los mentre sopava a la platja.
Alhambra
La majestuositat del conjunt monumental de l’Alhambra de Granada pren una altra dimensió durant les nits d’estiu. En Sebastià Vidal va poder fotografiar el pati dels Arrayanes, que n’és un bon exemple.
Cabo de Gata
En Michel Moline s’ha deixat empassar per l’energia salvatge del mar al Playazo de Rodalquilar, a Cabo de Gata, amb els braços oberts, com si volgués abraçar l’onada. Una foto que transmet frescor.
Begur
L’aigua translúcida deixa entreveure el fons marí de Begur, on barques i banyistes dibuixen una escena estiuenca. A Lucas Tomasseti la imatge li recorda el poema “Vistes al mar” de Joan Maragall.
Cap d'Artrutx (Menorca)
La posta de sol al cap d’Artrutx, a Menorca, és una de les més boniques de l’illa i en Rossend Areny explica que l’ha pogut presenciar juntament amb el seu fill Jan i l’Adri. Un record ben bonic d’unes vacances gaudides.
Santuari de Meritxell
La Meritxell Bosa captura l’essència d’una “nit màgica al santuari de Meritxell”, on l’arquitectura moderna es fon amb l’ambient d’un concert a l’aire lliure, que amb llums escèniques omple de vida el cor espiritual del país.
Portomarín
La Rosa Mari Ros va transportar-se en una altra època en el seu viatge a Portomarín, Galícia. Un escenari amb encant que convida a aturar-se i respirar història, entre camins de pelegrinatge.
Riu Enclar
L’África Carpi aprofita les vacances per fer-se “un bany refrescant a un paradís amagat”. L’escenari és la cascada del riu Enclar, un racó natural a Santa Coloma perfecte per desconnectar i carregar energia.
Illes Perhentian (Malàisia)
Les aigües turqueses de les Illes Perenthian, a Malàisia, van hipnotitzar la Tània Coll. Un espai de somni on perdre la noció del temps i deixar-se bressolar per l’estiu més exòtic, amb un mar que sembla de vidre.
Ciutat del Cap
La Carmen Llangort ens envia una imatge des del mític Cap de Bona Esperança, a Ciutat del Cap, a Sud-àfrica, el punt més sud-occidental del continent africà. Entre onades braves i roques vermelloses.
Sidi Bou Saïd (Tunísia)
El blanc immaculat de la paret i el blau intens d’una de les portes de la ciutat de Sidi Bou Saïd, a Tunísia, van despertar la curiositat de la Laia Mahon. Una escena que transmet calma i autenticitat.
Platja d’Aro
La combinació del sol amb la pluja va fer sorgir l’arc de Sant Martí del fons del mar, i la Isabel Vallejo, des de la Cala Belladona de Platja d’Aro, va poder captar aquesta postal tan estiuenca.
Mirador solar
En Joan Bono ens envia una imatge del mirador solar de Tristaina, que emergeix entre núvols i muntanyes en un matí de calma i misteri. Una de les vistes més icòniques d’Ordino, capturada en esplendor.
La Comella
Un passeig matinal per la Comella et pot oferir sorpreses agradables, com aquesta papallona blava que va observar la Mariola mentre es relaxava a la muntanya, el que defineix com un “estiu perfecte”.
Cabo de Palos (Cartagena)
La lluna reflectida sobre el mar és una de les postals d’estiu a les zones costaneres, i així la va fotografiar en Cinto a la localitat espanyola de Cabo de Palos, a Cartagena.
Cala Tarida (Eivissa)
Cala Tarida, a Eivissa, no té res a envejar a les platges del Carib. Aigües turquesa, roques esculturals i barques fondejades formen part d’un paisatge idíl·lic del Mediterrani, que ens envia José Luis Pérez.
La Cortinada
Entre muntanyes verdes i tradició rural, l’hort familiar de Casa Cansalada mostra el vincle de Sebastià Mayol amb la terra i la cura per la natura. Un racó d’Ordino amb olor de calma i feina ben feta.
Sairee, Chumphon
A la platja de Saire, a Chumphon (Tailàndia), en Víctor López gaudeix de la tranquil·litat que emana el mar en calma, sota un cel ennuvolat amb les illes Ko Maphrao al fons. Un lloc idíl·lic per desconnectar.
Blanes
El sol sortint a l’alba per la Palomera, el mar de fons i els primers raigs del dia. Llevar-se d’hora per caminar pel passeig marítim de Blanes va tenir premi per a Jordi Remacho per gaudir d’imatges com aquesta.
Cubill
La Carmen Tuca ens envia una imatge impactant des de la zona del Cubil, a Encamp. Dos braus mesuren les forces com a passatemps en un escenari privilegiat de naturalesa amb les muntanyes de testimoni.
Sarandë
La Montserrat Blanco ens envia una imatge de postal des de Sarandë. Amb les aigües turqueses i cristal·lines com a protagonistes, el cel s’emmiralla sobre el mar Jònic. Sens dubte un racó per descobrir i perdre’s a la costa albanesa.
Bangkok
A Bangkok, davant la Giant Shrine, dues figures gegants d’El Joc del Calamar sorprenen turistes com el Guillem Ferrer. La gent juga a saltar a corda mentre sona la música icònica de la sèrie.