Bases de l'onzè concurs de fotografia de DMG
Objectiu
El concurs ‘Un estiu per emmarcar’ de DMG arriba a la desena edició per tornar a compartir amb els lectors els bons moments de l’estiu. Cada un d'aquests instants convertits en imatges té l'oportunitat de ser protagonista en l’edició en paper i en el web del Diari d’Andorra. Les tres millors fotografies tindran premi.
Participació
A través del correu electrònic, a l’adreça xarxes@diariandorra.ad i dels perfils oficials del Diari d’Andorra a X (@diariandorra) i Instagram (@diariandorra) amb l’etiqueta #DMGconcurs2025.
Han de complir-se aquestes condicions:
a. El concurs està dirigit a lectors de DMG no professionals de la fotografia.
b. Les fotografies poden ser en color o en blanc i negre i no poden portar marca d’aigua amb cap signatura.
c. Per participar en el concurs les fotos han d’estar enviades o etiquetades entre el 23 de juny i el 8 de setembre de 2025.
d. Les fotografies presentades no poden haver estat publicades anteriorment en cap suport professional, inclosos els electrònics, amb l'excepció de xarxes socials d'ús personal. Si la fotografia forma part d'una sèrie, aquesta norma afecta totes les imatges que pertanyin a la mateixa sèrie.
e. Estan expressament prohibides les imatges que siguin producte de fotomuntatges. El jurat descartarà qualsevol fotografia que estimi que ha estat sotmesa a manipulacions tals com afegir, suprimir o desplaçar elements visuals de la imatge o que no corresponguin a una captura directa en un espai i un temps simultanis.
f. El jurat format per la secció de Fotografia, web del Diari d’Andorra i del suplement DMG triarà els guanyadors del concurs.
g. Per presentar les fotografies a concurs a xarxes@diariandorra.ad i els perfils de X i Instagram del Diari d’Andorra s'han de seguir les indicacions corresponents:
- Les imatges han de tenir bona resolució (òptim 1MB). Cada fotografia haurà d'estar acompanyada d'un text explicatiu amb una extensió màxima de 10 línies. A la capçalera es detallaran el nom de l'autor i el lloc i la data on es va prendre la fotografia. DMG es reserva el dret d'extractar o reescriure els textos dels autors si són reproduïts, així com eliminar del concurs i no publicar a l’edició en paper aquelles fotos que es considerin de mal gust o ofensives.
- Les dades personals que s'han d'aportar són:
Nom i cognoms
Adreça, telèfon i correu electrònic
Lloc i data de la foto
j. Qualsevol enviament que no s'ajusti a les presents bases serà descartat automàticament pel jurat.
l. DMG garanteix el correcte tractament de les dades d'acord amb la Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals.
Calendari
a. El període de participació s'obre el 23 de juny i acaba el 8 de setembre del 2025 a les 15 hores.
b. La decisió del jurat es farà pública el 21 de setembre del 2025 a DMG i a la web del Diari d’Andorra.
c. Cap participant podrà ser premiat més d'una vegada.
d. A partir de la publicació de la decisió del jurat s'obrirà un període d'impugnacions d'un mes natural durant el qual DMG investigarà els casos que, pels mitjans que sigui, es detecti que no s'ajusten a aquestes bases. En aquest període, els lectors poden dirigir els comentaris a l'adreça de correu electrònic de DMG: xarxes@diariandorra.ad
e. Passat el període d'impugnacions, i en cas que aquestes fossin causa de modificacions en la llista de premiats, es publicarà la nova llista de premiats a DMG i al web.
f. Fins i tot després de conclòs el procés de lliurament de premis, DMG es reserva el dret d'iniciar les accions que entengui procedents contra els concursants que no hagin respectat aquestes bases de concurs i que no hagin estat detectats en la fase de concurs ni en la de impugnacions.
Premis
Primer premi: Un forfet de temporada per esquiar a Grandvalira.
Segon premi: Un menú degustació per dinar o sopar dues persones al restaurant Sol i Neu Club Hermitage d'Sport Hotel Hermitatge & Spa. (Begudes no incloses)
Tercer premi: Una entrada a Caldea per a 2 persones.
Acceptació
La participació en el concurs suposa l'acceptació de totes i cadascuna de les bases del concurs i de la decisió inapel·lable del jurat. Qualsevol enviament o fotografia que no s'ajusti a les presents bases serà descartat automàticament pel jurat. Els participants d'aquest concurs s'obliguen a complir les condicions específiques i generals d'aquest, i el seu no acatament suposarà l'expulsió del participant del concurs i la pèrdua de qualsevol dret sobre ell.
Les fotografies que participin en el present concurs podran ser publicades i difoses a DMG, a les publicacions i al web del Diari d’Andorra i a les xarxes socials X, Facebook i Instagram amb fins de promoció del certamen.
DMG podrà utilitzar les fotografies en el futur en activitats relacionades amb la promoció posterior del concurs, com, per exemple, exposicions.
Els concursants garanteixen que les fotografies que envien per a la participació en el concurs són de la seva autoria o bé que ostenten sobre elles els drets necessaris per participar en aquest concurs complint les condicions establertes en aquestes bases.
El participant es fa plenament responsable del contingut de les fotografies amb total indemnitat dels organitzadors del concurs.
No poden participar en el concurs els empleats relacionats amb DMG ni els seus familiars en primer grau.
DMG podrà cancel·lar, en qualsevol moment, el concurs si així ho estima necessari.
La no compareixença del guanyador el dia assenyalat per al lliurament suposarà la renúncia al premi.