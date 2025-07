Concurs de fotos 'Un estiu per emmarcar'

Un passeig matinal per la Comella et pot oferir sorpreses agradables, com aquesta papallona blava que va observar la Mariola mentre es relaxava a la muntanya, el que defineix com un “estiu perfecte”.

BlanesJordi Remacho

Blanes

El sol sortint a l’alba per la Palomera, el mar de fons i els primers raigs del dia. Llevar-se d’hora per caminar pel passeig marítim de Blanes va tenir premi per a Jordi Remacho per gaudir d’imatges com aquesta.