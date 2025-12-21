DMG
Com evitar el malbaratament?
Les festes són sinònim de taules plenes, plats “per si de cas” i aquella sensació que sempre falta alguna cosa. Però al final, gairebé sempre sobra menjar… i massa sovint acaba a les escombraries. Aquí us deixo uns quants trucs simples i realistes per evitar-ho i gaudir igualment dels àpats nadalencs de forma més conscient.
1. Planifiqueu! Feu una llista ràpida del que realment necessiteu. Res d’hiperorganització, només el més bàsic: quants sou, què menjareu i quina quantitat de cada cosa. Eviteu comprar “per si de cas” 10 quilos de patates per a sis persones.
2. Compreu amb el cap i no amb la gana. Anar a comprar amb gana és un perill. Si podeu, aneu-hi després d’haver menjat alguna cosa i amb calma, les presses no són bones! I si veieu ofertes 3x2, pregunteu-vos si ho necessiteu i si realment val la pena o si ens estan enganyant dolçament. Mireu les dates de caducitat!
3. Aposteu per plats que s’adaptin bé a les quantitats. Hi ha receptes que són amigues: si falta menjar, s’allarguen; si en sobra, també: brous, escudella, cremes, pastes, amanides o plats al forn són perfectes perquè es poden tornar a escalfar o reconvertir fàcilment.
4. Tingueu carmanyoles a punt per repartir les sobres. La regla d’or: si hi ha sobrant, que marxi! Tapers per a tothom. Fins i tot podeu proposar que cada convidat porti un recipient buit de casa. Zero vergonya: tothom hi surt guanyant.
5. Doneu una segona vida a les restes. El menjar de festa és un tresor disfressat. Pollastre rostit? Convertim-lo en croquetes o canelons o fem una amanida d’escarola amb magrana i pollastre. Verdures cuites? Perfectes per fer una truita, una quiche o muffins. Pa sec? Podeu fer torrades o pudding o crostons per posar dins la crema. Les possibilitats són infinites! I ara amb les xarxes socials no ens quedarem curts d’imaginació!
6. Utilitzeu el congelador com a aliat. Si veieu que no hi haurà temps d’aprofitar les sobres, congeleu-les. No deixeu que es facin malbé a la nevera.
7. Relaxem-nos amb les quantitats. La veritat és que a les festes sempre hi ha menjar de més. Però no cal que sigui un banquet medieval. Si tenim por de quedar curts, sempre podrem preparar algun plat extra a l’últim moment o anar a comprar el que ens faci falta.
Menjar bé i celebrar és genial, però encara ho és més fer-ho sense haver de llençar menjar. Amb una mica de planificació i quatre trucs pràctics, podem estalviar diners, evitar el malbaratament i gaudir igualment de l’ambient festiu d’aquestes dates.