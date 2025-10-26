Les imatges de la setmana
PREMIATS ELS MILLORS MICRORELATS. Les alumnes Eden Revert i Laia Rogel van guanyar el concurs de microrelats, organitzat pel Diari, i van rebre un iPad com a obsequi.
UNA CASTANYADA FESTIVA. La gent gran d’Andorra la Vella va celebrar una diada plena de música, balls, panellets i castanyes.
APROPAR EL COMÚ ALS NENS. Els alumnes de CM2 de l’escola francesa d’Ordino van descobrir el funcionament del comú i la seva història en una visita guiada pels cònsols de la parròquia.
UN HOMENATGE A LES PRIMERES. El comú de Sant Julià de Lòria va homenatjar les impulsores de la demanda pel vot femení el 1968.