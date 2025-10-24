Educació
Eden Revert i Laia Rogel guanyen el concurs de microrelats
Les alumnes del Lycée i el col·legi Sagrada Família van rebre els premis al Diari
Eden Revert i Laia Rogel són les guanyadores del concurs de microrelats del curs 2024-2025 que organitzen el ministeri d'Educació i el Diari d'Andorra. Les dues alumnes van rebre ahir els iPad com autores dels millors escrits en format breu de mans del secretari d'Estat d'Educació, Josep Anton Bardina, i del director general de Premandsa, Ignasi de Planell.
Eden Revert, alumna de 3ème del Lycée Comte de Foix el curs passat, ha aconseguit el premi pel relat titulat 'El secret' que es va publicar el 2 de febrer, on parla de l'experiència de conèixer un noi tímid. Laia Rogel, estudiant de 3r d'ESO al col·legi Sagrada Família l'any passat, ha estat guardonada per l'escrit 'El teu record', publicat el 10 de desembre del 2024, on narra els sentiments que li provoca la pèrdua d'una persona.
El concurs de microrelats és un projecte que implica els centres escolars dels tres sistemes educatius amb l'elaboració d'escrits en format breu que els alumnes del nivell de tercer de segona ensenyança treballen a les aules. Els relats es publiquen cada dia durant el curs lectiu al Diari d'Andorra en les edicions en paper i digital.