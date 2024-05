L'FC Andorra abocat a jugar quatre mesos fora del país

Sembla que les desgràcies mai venen soles i menys de 24 hores després del descens matemàtic de l'FC Andorra a Primera RFEF, sembla que l'equip tricolor haurà de començar la temporada vinent fora del país. La intenció de Govern, tal com ha assenyalat la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, és fer el canvi de la gespa de l'Estadi Nacional aquest mes d'agost i, per tant, col·locar la nova superfície artificial per tal de satisfer les necessitats del VPC i la resta d'equips que n'han de fer ús de la instal·lació a partir de setembre. La decisió topa de front amb la voluntat i petició de l'FC Andorra, ja que en la nova categoria, la Primera RFEF, és encara obligatori disposar de gespa natural per jugar els partits, un fet que impossibilita la cohabitació entre FC Andorra i un VPC que no ha donat el seu braç a tòrcer. A partir d'ara, i si no hi ha un gir radical a la situació, l'equip que presideix Ferran Vilaseca es troba abocat a jugar quatre mesos fora d'Andorra en no haver-hi cap instal·lació més al país amb gespa natural i condicionada per disputar el campionat. La solució provisional, mentre no es construeix el nou camp a la Borda Mateu, no arribaria fins al desembre quan estigui enllestit l'estadi nou de la FAF a Encamp i on l'FC Andorra tindrà l'oportunitat de jugar durant un temps.