Vídeos virals
El fort vent fa bolcar un camió a Càceres
Els fets van passar dilluns a la tarda a causa de la borrasca Kristin
El vent associat a la borrasca Kristin va fer bolcar un camió a l'A-66 a l'altura del poble de Cañaveral, a Càceres i va provocar que un altre s'accidentés. Els fets van passar dilluns a la tarda al pont del Tajo, que travessa el famós riu, i en el vídeo es pot veure com un dels dos camions va quedar recolzat a les tanques protectores, que van evitar que caigués al riu. L'altre camió va patir un accident just a l'altra banda de la carretera a causa del vent.
Extremadura es troba en alerta pels forts vents i la brusa baixada de temperatures associada a la borrasca Kristin, que afecta el conjunt de la península Ibèrica.