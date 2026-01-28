Meteo
La borrasca Kristin manté Espanya sota alerta per fort vent i descens de les temperatures
La tempesta no afectarà Andorra
La borrasca Kristin continua afectant greument bona part del territori espanyol i manté la majoria de comunitats autònomes sota alerta per fenòmens adversos. A Andorra, la borrasca no hauria d'arribar. A Catalunya, el Servei Meteorològic ha activat avisos per fort vent i temporal marítim, amb especial incidència en comarques com el Barcelonès, el Vallès Occidental, l’Anoia, el Baix Llobregat, el Garraf o el Tarragonès. Les ratxes poden superar els 70 km/h i, a la costa, es preveuen onades de més de 2,5 metres. En municipis com Sitges o Vilanova i la Geltrú, Protecció Civil de Catalunya demana extremar les precaucions davant l’onatge i evitar l’apropament al mar.
El pas del front ha comportat un descens notable de les temperatures. A Barcelona, les màximes han baixat dels 14 graus de dimarts als 11 d’aquest dimecres, i les mínimes ronden els 9 graus. A Lleida, els termòmetres s'han desplomat fins a l'1 grau. Aquest canvi sobtat també afecta la mobilitat: ja hi ha 160 carreteres afectades a tot Espanya, 24 d’elles tallades completament. En total, més de 4.500 quilòmetres de vies es troben sota algun nivell d’alerta, incloent-hi autopistes tan importants com l’A-1 i l’A-6, especialment a la comunitat de Madrid, on s’han registrat nevades que dificulten el trànsit. L’ajuntament de Madrid ha activat el seu pla d’emergències hivernals i reparteix sal per facilitar la circulació als veïns.
La situació és especialment greu a Andalusia, on les classes s’han suspès en 77 municipis a causa del vent extrem i la previsió de caiguda d’arbres. També s’han tancat parcs i s’han produït diverses incidències a Sevilla i altres poblacions. A Extremadura i Galícia, la mesura també s’ha adoptat en diverses localitats, i a Castella i Lleó, pràcticament tota la comunitat es troba sota alerta taronja per vent i pluja. Les ratxes més extremes s’han registrat a Càceres, on el vent ha arribat als 130 km/h i ha bolcat camions de gran tonatge a la carretera A-66. A l’aeroport de Madrid-Barajas, hi ha retards per tasques de neteja i desgel d’avions. Amb aquest escenari, les autoritats recomanen màxima precaució i seguir l’evolució del temporal a través dels canals oficials.