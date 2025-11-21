Vídeo Viral
Forts corrents d'aigua arrasen un pont al Vietnam
Els torrents d'aigua provocats per les fortes pluges han derruït l'estructura que travessava el riu Da Nhim
Un pont penjant de la província de Lam Dong, al Vietnam, ha estat destruït per la crescuda sobtada del riu Da Nhim, ocasionat per l'obertura d'una de les preses hidroelèctriques. L'incident ha tingut lloc, concretament al pas de Phu Thien, una zona, que per sort, les autoritats del país havien tancat, cosa que ha evitat una catàstrofe, ja que l'incident no ha deixat morts ni ferits.
En el vídeo es mostra exactament el moment en què un usuari capta l'esfondrament del pont i com és arrossegat pel corrent del riu.
El col·lapse del pont és part d'un fenomen més ample: en els darrers dies i setmanes, les fortes precipitacions a la regió han generat corrents perillosos, que, combinades amb les descàrregues controlades de les preses, han provocat desbordaments i inundacions en diversos punts del país.
