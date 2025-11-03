Vídeo viral
Inundació històrica al Vietnam
Diversos vídeos han circulat per les xarxes socials mostrant la devastació del territori que han provocat les fortes pluges
Fortes pluges han colpejat aquesta setmana la regió central del Vietnam, amb uns efectes terribles: almenys 35 morts i més de 16.500 llars inundades, per no parlar que les fortes precipitacions, que han assolit nivells rècord al país, han provocat l'enderrocament de més de 90 vivendes, segons dades difoses aquest cap de setmana pel Ministeri d'Agricultura i Medi Ambient de la regió.
Les pluges també han provocat conseqüències directes sobre el camp, on 6200 hectàrees d'arrossars i cultius han quedat abnegades o fetes malbé i més de 42.000 caps de bestiar i aviram han mort o han sigut arrossegades per l'aigua, segons les xifres oficials. Un escenari, que segons les previsions, sembla que s'allargarà fins demà i que podria deixar entre 300 i 500 mil·límetres de pluges.
Davant aquesta situació, en els darrers dies s'han pogut veure molts vídeos corrent per les xarxes socials d'usuaris que mostraven la devastació del territori en primera persona, com és el cas del vídeo de la portada i que va ser publicat a Facebook.