SIRA
Tecnologia a mida creada a Andorra
La companyia ofereix solucions d’automatització industrial, ia i internet de les coses, entre d’altres
SIRA és una empresa andorrana que ha construït la seva identitat al voltant de l’enginyeria, l’automatització i la tecnologia intel·ligent, combinant programari propi, electrònica i sistemes d’internet de les coses (IoT) per oferir solucions a mida a empreses de sectors molt diversos.
Tot i mantenir la base operativa al país, prop del vuitanta per cent de la seva activitat es desenvolupa fora d’Andorra, un indicador clar de la seva capacitat per competir en mercats internacionals exigents amb productes i serveis d’alt valor afegit.
L’origen de la firma es troba en la necessitat creixent de les indústries d’incorporar els principis de la Indústria 4.0 sense haver d’assumir costos desproporcionats ni desplegaments interns complexos. SIRA ha sabut ocupar aquest espai oferint projectes que combinen automatització, captura de dades, sistemes de control i intel·ligència artificial, sempre amb una forta orientació personalitzada.
Bona part de l’activitat es du a terme fora del país, en projectes molt diversos
Un dels seus projectes més significatius és el que va desenvolupar per a Endesa: el disseny d’una solució d’IA pròpia per monitorar aerogeneradors i anticipar possibles avaries mitjançant l’anàlisi de vibracions, impactes i patrons anòmals. Aquesta capacitat predictiva redueix costos, minimitza riscos i optimitza les instal·lacions.
En l’àmbit de l’eficiència energètica, SIRA treballa amb hotels sensoritzant menjadors i habitacions per controlar la qualitat de l’aire i ajustar automàticament els sistemes de climatització, amb l’objectiu d’obtenir la millor sensació tèrmica amb el mínim consum. La mateixa filosofia s’aplica al control de cambres frigorífiques, congeladors i neveres, evitant trencaments de la cadena de fred i aportant seguretat alimentària i estalvi operatiu.
Es proporcionen serveis tant a grans indústries com a la petita i mitjana empresa
La capacitat d’adaptació és una de les marques de la casa: segons el tipus d’empresa que contracta els serveis, SIRA desenvolupa plataformes a mida i en alguns casos comercialitza productes propis, mentre que en d’altres actua com a integradora i proveïdora de solucions de tercers, amb un model de quota de servei.
En l’àmbit dels serveis i el comerç, SIRA ha implementat sistemes de control d’accés a gimnasos mitjançant codis QR integrats amb el sistema de facturació i el funcionament del TPV, oferint una plataforma unificada que simplifica la gestió quotidiana. La combinació de programari i hardware permet controlar cada etapa del projecte i garantir una integració eficient. Aquesta versatilitat també els ha portat a treballar en entorns tan exigents com les pistes d’esquí, on la fiabilitat i la resistència de les solucions són essencials.
SIRA es presenta avui com una marca amb vocació global, capaç d’oferir solucions tecnològiques d’alt nivell tant a grans indústries com a petites empreses que busquen modernitzar processos. L’avantatge competitiu rau en la seva flexibilitat, la capacitat de personalització i l’ús combinat d’IA, IoT i automatització industrial.
