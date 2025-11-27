Solucions
Manish Shijwani: “A Solucions portem la digitalització de les empreses a l’ADN”
El CTO de Solucions desgrana les principals claus de Systam, un programari propi de gestió integral que permet administrar totes les infraestructures d’una empresa.
Com resumiria el seu paper dins de Solucions?
Soc el director tecnològic, el CTO, i la meva missió és coordinar tot el desenvolupament de Systam, el nostre programari propi. Cada any preparem un full de ruta amb les noves funcionalitats i millores que volem incorporar. A més, durant l’any surten projectes nous, clients que ens demanen integracions o adaptacions, i la meva feina és encaixar-ho tot dins d’aquesta planificació sense perdre de vista l’objectiu principal: fer créixer i perfeccionar Systam.
Per a qui no conegui el seu producte, què és exactament Systam?
És una eina que estem desenvolupant des de fa més de quinze anys, en l’àmbit de la gestió d’infraestructures d’una empresa. Amb l’aplicació, té diversos verticals: gestió d’edificis, GMAO, DCIM, gestió de flotes... També, en cada vertical, Systam permet sensoritzar els diferents dispositius amb protocols industrial o IoT. En essència, Systam permet tenir sota control tots els actius d’una empresa.
Es pot adaptar a cada client o és un sistema tancat?
Ens adaptem totalment. El gran avantatge de ser-ne els creadors és que podem modificar o ampliar el sistema segons necessitats concretes. Systam va néixer com una plataforma per controlar inventaris i fer tasques de manteniment, però amb el temps hi hem afegit moltes altres prestacions.
Com s’adapta Systam a cada projecte concret?
Tenim un pla d’instal·lació molt definit, basat en la nostra experiència en desenes de projectes. Quan un client contacta amb nosaltres, fem un estudi previ i configurem la solució a mida. Si el desplegament és al nostre cloud, el client rep un servei claus en mà. També definim rols d’usuari segons les funcions: supervisors amb accés global, tècnics que només veuen la seva àrea o administradors amb permisos complets.
El desenvolupament del programari és intern?
Sí, absolutament. Tot el desenvolupament el fem nosaltres, des del backend fins a les aplicacions mòbils. L’arquitectura està basada en microserveis, fet que ens permet fer evolucionar cada mòdul de forma independent. A més, treballem tant amb instal·lacions al núvol, que gestionem nosaltres mateixos, com amb entorns locals dins les empreses, segons el que prefereixi el client.
Quina tasca destacaria de les que han dut a terme?
Dels projectes més emblemàtics que hem pogut realitzar últimament, a Espanya tenim el del centre de supercomputació de Galícia (CESGA), i aquí, a Andorra, ha estat el del DPEIS (Departament de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments). En aquest projecte, a través del Systam, el DPEIS gestiona i té sensoritzats tots els seus parcs i sobretot també gestiona les emergències del país de les trucades al 112 i al 118. Com a tecnologia innovadora s’integra la localització de la persona que truca a emergències a través del seu mòbil. Això permet saber la ubicació exacta de qui truca fins i tot abans de respondre.
A banda de Systam, ofereixen altres serveis?
Sí, mantenim línies de negoci històriques, com la integració d’ERP o serveis de seguretat informàtica, però el nostre focus és clar: Systam. És el producte central, que volem continuar consolidant.
Les empreses andorranes estan prou conscienciades quant a digitalització?
Cada vegada més. Fa uns anys en dèiem informatitzar, ara en diem digitalitzar, però el concepte és el mateix: aprofitar la tecnologia per ser més eficients. Les grans empreses hi estan plenament immerses i les petites hi van entrant a poc a poc. Digitalitzar és estalviar temps, energia i diners, i això ho entén tothom. I a Solucions portem la digitalització de les empreses al nostre ADN.
Com es gestiona la ciberseguretat dins de Solucions?
Hi ha dues parts: els protocols tècnics i la conscienciació. Pots tenir tots els tallafocs i antivirus del món, però si un usuari obre un correu sospitós, tens un problema. Per això, insistim molt en la formació interna i en el control dels accessos. Avui dia tot és més lent, perquè cada connexió requereix permisos específics i es tanca quan s’acaba la feina, però el procés és molt més segur. I com que investiguem constantment noves tecnologies, no podem treballar sense internet –com pràcticament ningú–, així que per a nosaltres la seguretat és fonamental.
