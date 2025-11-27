“Oferim un tracte proper i fet a mida”
Aquest despatx ‘Boutique’ transforma el compliment normatiu a Andorra amb un important catàleg de serveis en àrees específiques i una clara aposta per la digitalització.
En un món cada cop més digitalitzat i regulat, garantir el compliment normatiu no és només una obligació legal, sinó una oportunitat estratègica. Parlem amb l’equip d’OCPS & Tarinas Compliance, un despatx boutique especialitzat en protecció de dades personals, igualtat i prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme, que aposta per la digitalització com a motor de seguretat, eficiència i confiança empresarial.
Qui són i què els diferencia d’altres despatxos?
Som un despatx nascut de la unió de les firmes OCPS i Andorra Tarinas, com a resultat d’una col·laboració basada en la confiança, la complementarietat i una visió compartida de futur. Aquesta aliança ens permet unir coneixements, experiència i recursos per oferir un servei exclusiu, personalitzat i d’alt valor afegit a empreses, institucions i professionals del Principat d’Andorra. El caràcter que defineix OCPS & Tarinas Compliance és el d’un despatx boutique, que a diferència dels grans despatxos generalistes, centra la seva activitat en àrees específiques i ofereix un tracte proper, especialitzat i fet a mida. Apostem per la qualitat per sobre de la quantitat, amb una atenció totalment personalitzada i un compromís absolut amb cada projecte. El nostre objectiu és fer fàcil el compliment normatiu. El nostre valor diferencial? Clients que confien i un equip que respon.
La digitalització permet donar solucions eficients i personalitzades
Com ajuden les empreses a protegir les dades personals?
La protecció de dades és un dels pilars del nostre despatx. La finalitat és oferir a les entitats un servei integral de compliment normatiu en matèria de protecció de dades personals i privacitat. L’objectiu és que les entitat compleixin les obligacions legals de manera proactiva i verificable, mitjançant eines i protocols clars, actualitzats i adaptats a les seves realitats operatives. A Andorra, la normativa és exigent i està alineada amb els estàndards internacionals. Així, oferim implementar la protecció de dades, auditories de protecció de dades per detectar riscos i proposar millores, consultoria normativa per adaptar-se a la Llei 29/2021 i el seu reglament, formació i conscienciació per a equips des de nivells bàsics fins a responsables de tractament, gestió de bretxes de seguretat amb protocols de resposta ràpida, i adaptació legal de pàgines web, incloent-hi textos legals, cookies i polítiques de privacitat. Tot això, amb una clara aposta per eines digitals que faciliten la gestió documental, la traçabilitat i la seguretat de la informació.
També ofereixen serveis en matèria d’igualtat.
Exacte. Ajudem les empreses a complir la Llei 6/2022 sobre igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes. Els nostres serveis inclouen plans d’igualtat i diagnosi de situació, registres de bretxa professional de gènere, protocols contra l’assetjament sexual i per raó de sexe, i formació especialitzada per garantir el compliment continu. La digitalització ens permet oferir eines per monitorar indicadors, gestionar documentació i facilitar la transparència dins les organitzacions.
I pel que fa a la prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme?
És una altra de les nostres especialitats. Acompanyem entitats obligades a Andorra amb serveis com ara la implantació i adaptació de sistemes PBC/FT, consultoria i anàlisi de riscos, formació contínua, auditories externes i servei de manteniment normatiu, amb actualitzacions i suport davant la UIFAND. La tecnologia és clau per garantir un control intern eficaç, àgil i alineat amb les exigències legals.
Quin paper juga la digitalització en tot això?
És fonamental. No tan sols optimitza processos, sinó que facilita el compliment normatiu, redueix riscos i millora la transparència. A OCPS & Tarinas Compliance integrem eines digitals en tots els serveis: des de plataformes de formació fins a canals de denúncia, passant per sistemes de gestió documental i informes automatitzats. La digitalització ens permet oferir solucions eficients, segures i adaptades a cada client.
Quin valor afegit aporten a les empreses que confien en vostès?
Oferim experiència, especialització i compromís. Entenem que cada empresa és única i mereix solucions a mida. I creiem que el compliment normatiu no ha de ser una càrrega, sinó una oportunitat per créixer amb seguretat, confiança i responsabilitat.
Consulta l’especial de Transformació Digital 2025