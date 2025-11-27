Una nova etapa per enfortir la confiança digital
La transformació digital que està vivint Andorra és ràpida, profunda i transversal. Afecta la manera com treballem, com ens relacionem amb les administracions, com consumim informació i com accedim a serveis essencials. Aquest canvi tecnològic, que aporta oportunitats enormes per al país, també exigeix una mirada responsable sobre la protecció de dades personals, que és avui un element essencial per garantir la confiança en qualsevol iniciativa digital. Amb aquesta convicció vaig assumir la direcció de l’APDA el mes d’octubre del 2025.
La protecció de dades té un valor que va més enllà del compliment normatiu. És una eina democràtica que expressa el respecte per la dignitat de les persones i que permet que la modernització tecnològica avanci de manera segura. Quan la ciutadania entén que els seus drets estan garantits i que les institucions treballen amb criteris clars, la digitalització es converteix en un factor de cohesió i no de desconfiança. En aquest context, el paper de l’APDA és contribuir a crear les condicions perquè aquesta confiança existeixi, es reforci i s’estengui a tots els àmbits del país.
L’objectiu és que la protecció de dades sigui un pilar natural de la digitalització
Una de les prioritats d’aquesta nova etapa és potenciar la formació i la transmissió de coneixement. La protecció de dades és una matèria tècnica, però afecta la vida quotidiana de tothom, i només serà plenament efectiva si és entesa i integrada per les administracions, les empreses i la ciutadania. El repte no és només complir una llei, sinó adquirir una cultura digital madura. Per això, l’APDA vol facilitar eines, criteri i comprensió perquè totes les persones puguin desenvolupar els seus projectes amb seguretat i amb plena consciència dels riscos i obligacions associats al tractament d’informació i de dades.
Aquest esforç formatiu és especialment important en un moment en què la tecnologia evoluciona amb rapidesa. La irrupció de la intel·ligència artificial, l’ús intensiu de dades, els nous models d’interoperabilitat o els serveis digitals que s’estan desplegant al país generen preguntes legítimes. Davant d’aquest escenari, l’APDA ha de ser un referent tranquil, ferm i pedagògic, capaç d’explicar amb claredat els principis que han de guiar aquesta transformació. La innovació no és incompatible amb els drets; al contrari, quan es desenvolupa amb criteris de proporcionalitat i respecte, esdevé més robusta i sostenible.
També és necessari que la protecció de dades formi part del debat públic sobre el futur digital del país. Les administracions i les organitzacions privades estan fent un esforç notable per modernitzar-se, i aquest procés requereix cooperació, diàleg i criteris compartits. L’APDA treballarà per contribuir a un entorn en què el tractament de dades es faci amb prudència, transparència i responsabilitat, tenint present que la confiança no s’improvisa: es construeix amb coherència i amb una comunicació clara amb la ciutadania.
El nostre objectiu és que la protecció de dades esdevingui un pilar natural de la digitalització del país. Una eina que acompanya, que orienta i que dona seguretat. Andorra està immersa en una transformació que marcarà les pròximes dècades i aquesta transformació ha de situar sempre la persona al centre. En aquest camí, l’APDA vol actuar amb rigor, amb sensibilitat i amb una voluntat clara de servei públic, consolidant una cultura digital basada en el respecte i la confiança.
