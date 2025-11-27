CONSELL GENERAL
La ‘nova’ Casa de la Vall
Disposarà de tecnologia domòtica i audiovisual de darrera generació. Es millorarà la seguretat, la conservació i serà més sotenible.
El Consell General ha instal·lat tecnologia domòtica i audiovisual d’última generació a Casa de la Vall. Aquesta mesura no tan sols subratlla el ferm compromís de la institució amb la sostenibilitat i la innovació, sinó que també posiciona la seu històrica del parlament com un referent en la modernització d’espais històrics.
L’objectiu principal és dotar Casa de la Vall d’eines que permetin una gestió més eficient, respectuosa amb el medi ambient i adequada als estàndards del segle XXI. Aquesta modernització representa un pas decisiu en la compatibilització de la preservació patrimonial amb l’eficiència operativa.
Eficiència energètica a través de la domòtica
La incorporació dels nous sistemes domòtics constitueix la columna vertebral de la millora en eficiència. Aquests sistemes permeten el control centralitzat i intel·ligent de paràmetres clau, com ara la il·luminació, la climatització i la seguretat de l’edifici. Gràcies a la instal·lació d’una xarxa de sensors d’alta precisió i a la programació avançada, es poden aplicar protocols d’ajust automàtic de la llum o la temperatura. Per exemple, es regula la intensitat lumínica o la climatització en funció de l’ocupació real dels espais, la radiació solar o les condicions ambientals externes.
És un pas decisiu per integrar la preservació del patrimoni i operar amb eficiència
Aquesta automatització sofisticada no tan sols garanteix un confort òptim per als usuaris i els visitants, sinó que sobretot té un impacte directe en la reducció del consum energètic.
Casa de la Vall consumeix només energia renovable
El Consell General ha implementat un model energètic exemplar per a Casa de la Vall. L’edifici passa a funcionar amb un sistema híbrid que combina l’electricitat d’autoproducció fotovoltaica, generada in situ, amb energia verda certificada subministrada per FEDA sota el segell Llum Verda.
Els nous equips audiovisuals comptaran amb cinc càmeres 4k robotitzades
A més, en l’àmbit de la calefacció, l’edifici serà proveït per FEDA Ecoterm, un sistema d’alta eficiència que permet optimitzar la generació de calor i reduir de manera notable l’impacte ambiental. Durant les obres de rehabilitació també s’han introduït millores significatives en els aïllaments de l’edifici, amb l’objectiu de minimitzar la pèrdua de calor i reforçar l’eficiència energètica global.
La combinació d’aquests dos sistemes permetrà una reducció dràstica i significativa de les emissions de carboni associades al consum elèctric i tèrmic, tant per a la generació de calor com per al fred. La sinergia entre aquestes fonts d’energia renovable i els sistemes de gestió domòtica, que optimitzen constantment els consums, referma el paper actiu del Consell General en la lluita contra el canvi climàtic i en l’aposta per un futur energètic més net i sostenible per al país.
Noves càmeres de TV i micròfons d’última generació per a Casa de la Vall
Paral·lelament a la modernització energètica, s’ha completat una renovació integral de l’equipament audiovisual de l’hemicicle. S’han instal·lat cinc càmeres robotitzades 4K d’alta definició, juntament amb la renovació de tot el sistema de microfonia.
Aquestes millores tenen un doble objectiu: en primer lloc, millorar substancialment la qualitat de les retransmissions en directe de les sessions parlamentàries i els actes institucionals. En segon lloc, i no menys important, assegurar un registre audiovisual d’alta qualitat per a l’arxiu històric. Les noves tecnologies permeten capturar imatges i so amb una fidelitat professional que preserva, amb la màxima qualitat possible, el llegat institucional i documental per a les generacions futures.
Pel que fa a la microfonia d’última generació, incorpora tecnologia beamforming, que permet focalitzar la captació en la veu de cada orador reduint els sorolls ambientals, així com control automàtic de guany i mecanismes avançats de supressió de retorn i d’eco. Gràcies al processament digital del so, les intervencions es registren amb una claredat constant fins i tot amb múltiples micròfons en ús simultani. Tot plegat reforçarà la qualitat de les retransmissions de les sessions de Consell General que tinguin lloc a Casa de la Vall.
Última tecnologia i preservació històrica
La instal·lació de tecnologia de darrera generació a Casa de la Vall s’ha fet en tot moment avantposant la preservació de l’immoble i del patrimoni que conté. La restauració que retorna l’edifici a un aspecte més semblant al que tenia en els orígens (abans de la reforma dels anys seixanta del segle passat) també ha permès adaptar-lo, en la mesura del que sigui possible, als estàndards actuals d’accessibilitat i seguretat.
EL CONSELL GENERAL DIGITALITZA LES ACTES HISTÒRIQUES DEL 1289 AL 1744
Els primers tres llibres d’actes del Consell General, que abracen del 1289 al 1744, ja estan digitalitzats i són consultables en línia. Tot i això, ara s’entra en el període en què més documentació manuscrita s’ha de transcriure. Aquesta és una tasca ingent que s’allargarà durant anys i que preveu publicar en format digital totes les actes i documents anàlegs que consten als fons arxivístics. A títol informatiu, només el Llibre III, recentment publicat, ha generat un arxiu digital amb més 800 pàgines de text.
La transcripció de les actes manuscrites s’està duent a terme segons els criteris actuals de transcripció paleogràfica, tasca que desenvolupen historiadors paleògrafs versats en la lectura de documentació històrica, concretament en llatí, català antic medieval i de l’època moderna.
L’objectiu del Consell General és que tota la documentació de la institució estigui disponible per a la ciutadania i els investigadors en línia. La transcripció permet que tothom hi tingui accés i alhora es preserven els llibres originals mantenint-los a l’Arxiu Nacional d’Andorra un cop digitalitzats i transcrits.
