UNIVERSITAT EUROPEA-IMF
Impuls al talent digital
La institució aposta per la formació especialitzada de qualitat i per ser una peça clau del nou hub tecnològic d’Andorra
L’Institut Universitari de Tecnologia Aplicada (IUTA) de la Universitat Europea-IMF d’Andorra (eUniv) és el centre que concentra tots els estudis tecnològics de la institució i representa, segons el director, Joaquim Vallès, “una peça clau en l’aposta del país per la digitalització”.
La seva creació, l’any 2023, responia a la necessitat de disposar d’un espai propi per als estudis de caire tecnològic dins la universitat, que fins aleshores només comptava amb el Col·legi Universitari Francesc Layret, on s’imparteixen les titulacions humanístiques i socials.
Actualment, l’IUTA ofereix tres bàtxelors –en Informàtica, Enginyeria d’Organització Industrial i Ciència de Dades– i té aprovat un màster en Enginyeria Informàtica que començarà a impartir-se pròximament. Vallès assenyala que aquests estudis “són fonamentals per a la transformació que està vivint Andorra” i destaca que el bàtxelor en Ciència de Dades, iniciat aquest setembre, “ha tingut molt d’èxit”.
L’institut compta actualment amb un centenar d’alumnes repartits entre els tres programes de grau. “Estem molt contents que l’alumnat hagi confiat en nosaltres”, manifesta Vallès. “Han valorat molt positivament la metodologia, el professorat i el sistema d’ensenyament que oferim”, afegeix.
L’eUniv combina la flexibilitat de l’aprenentatge digital amb classes en directe: “Cada setmana els alumnes tenen tres hores de classe síncrona amb el professor de la seva assignatura. En estudis tecnològics, això és essencial per resoldre problemes de matemàtiques, física o programació”, remarca Vallès.
L’eUniv ofereix actualment tres bàtxelors tecnològics i té un màster validat
El director també subratlla que la institució aposta per l’ús responsable de la intel·ligència artificial. Davant la irrupció d’eines com ChatGPT, el centre ha optat per mantenir els exàmens i reforçar-ne la importància. “Ens vam plantejar què fer davant de la IA generativa, però vam decidir que continuaríem examinant. Hem de poder garantir al Govern que els alumnes adquireixen els resultats d’aprenentatge que s’exigeixen”, afirma Vallès.
Paral·lelament, la universitat ha desenvolupat un programa propi d’intel·ligència artificial, anomenat RAI, que permet comprovar que l’alumne entén el contingut del seu treball. “Quan un estudiant penja un treball, el sistema li fa tres preguntes sobre el que ha escrit. No ens importa com l’ha fet, sinó que sàpiga explicar el que ha fet.”
L’aposta per la tecnologia no s’acaba a les aules. L’IUTA participa activament en la creació del nou hub tecnològic del país, impulsat recentment per les institucions públiques i privades, i que té com a objectiu transformar l’economia andorrana. “Nosaltres formarem part d’aquest projecte, perquè creiem que la universitat ha d’estar present allà on es construeix el futur digital d’Andorra”, afirma Vallès. En aquest sentit, considera que la funció principal de les institucions d’ensenyament superior és la formació i el foment del talent. “El talent pot quedar-se al Principat, cosa molt positiva per al país, però també pot exportar-se. El més important és que sigui talent format aquí, que augmenti el prestigi del sistema universitari andorrà”, conclou.
