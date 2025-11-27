SMART RISK KYC
Gestió normativa segura i eficient
Aquesta plataforma simplifica la prevenció de blanqueig i el finançament del terrorisme
En un entorn cada vegada més regulat, complir la normativa no és només una obligació legal, sinó també una garantia de reputació per a qualsevol empresa o professional. Smart Risk KYC és la plataforma digital que permet gestionar el compliment normatiu en matèria de prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme (PBCFT), d’acord amb la Llei 14/2017, de manera segura, eficient i adaptada a la realitat andorrana.
Aquest programari és la millor alternativa per deixar enrere els fulls de càlcul i avançar cap a una gestió intel·ligent. Es tracta d’una solució pensada per a tots els subjectes obligats, tant del sector financer com del no financer, i està ubicada al núvol andorrà, amb xifratge avançat i complint la Llei 29/2021 de protecció de dades personals. Smart Risk KYC és intuïtiu, segur i fàcil d’implementar per substituir les eines manuals actuals.
L’eina ha estat específicament desenvolupada per complir la llei 14/2017
La plataforma reuneix totes les funcionalitats que marquen la diferència. Permet gestionar completament el KYC (Know Your Customer): crear i actualitzar formularis, incorporar documentació i aplicar les corresponents mesures de diligència deguda. També integra consultes a llistes de sancions internacionals (ONU i Unió Europea), persones políticament exposades (PEP) de la UE, d’Espanya, França, Portugal, etc., i bases de dades com els Panama Papers i els Pandora Papers.
És un ‘software’ intuïtiu i fàcil d’implementar per substituir els sistemes manuals
A més, el software genera alertes automàtiques per controlar la caducitat de documents i el seguiment d’estats pendents. Inclou un quadre de comandament intel·ligent amb informes gràfics adaptats al sector del subjecte obligat, per obtenir una visió clara del risc tant dels clients individuals com de l’activitat global del negoci. El CRM integrat permet comprendre les relacions entre clients i avaluar riscos globals en un sol clic. Igualment, genera l’Estudi de Risc Individual (ERI), un informe obligatori que analitza tots els factors de risc rellevants: clients, països o zones geogràfiques, productes, serveis, operacions i canals de distribució.
Smart Risk KYC representa un pas endavant en digitalització: uneix compliment normatiu i transformació digital en una sola eina. És proveïdor del programa Andorra Digital del Govern d’Andorra, que ofereix subvencions per impulsar la modernització de les empreses, reduir riscos i reforçar la transparència.
La plataforma també incorpora una eina de consulta basada en intel·ligència artificial, entrenada amb el marc normatiu andorrà en PBCFT, que permet resoldre dubtes i verificar requisits de forma immediata i precisa.
Amb Smart Risk KYC, compleixes la normativa, redueixes riscos i guanyes temps. Un equip de professionals especialitzats està a la teva disposició:
Tel.: T+376 804 111
info@smartriskkyc.com
smartriskkyc.com
Consulta l’especial de Transformació Digital 2025