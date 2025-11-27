Cònsol menor i conseller de Finances, Compres i TIC del comú d’Escaldes-Engordany
Quim Dolsa: “La ciutadania podrà accedir al comú en un sol clic”
El cònsol menor i conseller de Finances, Compres i TIC del comú d’Escaldes-Engordany detalla els esforços de la corporació per digitalitzar bona part dels tràmits administratius.
El comú està invertint molt en la digitalització. Quin és l’objectiu?
El nostre objectiu és clar: facilitar la vida a la ciutadania. La digitalització no és un fi en si mateix, és una eina perquè els tràmits siguin més fàcils, més ràpids i més transparents. Volem que relacionar-se amb l’administració sigui senzill i còmode, sense barreres innecessàries.
L’administració electrònica ja és una realitat. Amb què estan treballant ara?
El nostre equip d’informàtica va preparar un primer full de ruta (2023-2025), amb el qual hem desplegat l’expedient electrònic, que ja permet fer bona part dels tràmits en línia. Ara estem preparant una segona fase de tres anys, que culminarà amb la posada en marxa de l’Oficina Virtual Tributària. Serà l’última gran peça per completar l’administració 100% digital, per a qui la vulgui utilitzar.
Què canviarà per al ciutadà?
A excepció de casos molt concrets, es podrà fer pràcticament tot sense moure’s de casa: consultar expedients, demanar certificats o gestionar pagaments. Volem que, si ho desitja, la ciutadania pugui accedir al comú en un sol clic.
La digitalització suma, però no substitueix l’atenció presencial
En pot posar algun exemple?
Una persona que vol fraccionar un pagament ho podrà demanar sense necessitat de venir presencialment al comú. Dit d’una altra manera, el que permetrà l’administració electrònica és un autoservei del ciutadà sense sortir de casa, si així ho vol. En altres paraules, donar autonomia a l’administrat.
Els canvis també beneficiaran les empreses?
Per descomptat. L’objectiu és simplificar i agilitzar els tràmits tant per a les persones com per a les empreses. El nou sistema permetrà fer gestions de manera més flexible, amb menys burocràcia i més autonomia, adaptant-se també a les necessitats del teixit empresarial. En definitiva, volem una administració més accessible per a tothom: persones físiques i jurídiques.
Això vol dir que desapareixerà l’atenció presencial?
En cap cas. La digitalització suma, però no substitueix. Hi haurà sempre l’opció presencial, perquè l’administració s’ha d’adaptar a tothom: també a aquelles persones que prefereixen el tracte personal o no se senten còmodes amb l’entorn digital. La proximitat continuarà sent prioritària.
Quan estarà del tot operativa l’Oficina Virtual Tributària?
Preveiem posar-la en funcionament el 2027. Durant l’any que ve farem la feina interna més important: revisar, simplificar i ordenar tots els processos per integrar-los al nou sistema amb garanties. Ja hem adquirit la plataforma, i ara toca preparar el terreny perquè funcioni d’una manera àgil i eficient.
És, per tant, una aposta a mitjà termini.
Exacte. I per això també hi participa activament la minoria: és un projecte de parròquia, no de mandat i, per tant, sense cap color polític. L’objectiu és deixar una administració més moderna, més accessible i més transparent, centrada en el que realment importa: el dia a dia de les persones.
“Passarem de gestionar el 0,5% dels tràmits ‘online’ al 99%”
