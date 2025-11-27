DIQUITAL
Ciberseguretat i transformació digital amb ADN 100% andorrà
En un moment en què la digitalització esdevé essencial per al creixement i la competitivitat de qualsevol organització, a Diquital refermem el nostre compromís amb les empreses i institucions del país. Som una companyia andorrana, nascuda el 2022, que en poc temps ha consolidat un equip de 13 professionals especialitzats en ciberseguretat i solucions digitals, 100% ubicats a Andorra.
Des del primer dia vam tenir clara una premissa: la digitalització només és possible si és segura. Per això, la ciberseguretat és el centre de tot el que fem. Oferim serveis avançats de ciberseguretat, automatització, analítica de dades i internet de les coses (IOT), garantint la màxima qualitat i seguretat en cada projecte.
Excel·lència reconeguda al país
Actualment, som una de les dues úniques empreses del país certificades i homologades en l’Esquema Nacional de Ciberseguretat (ENS), acreditació que atorga Andorra Digital-Fundació Privada del Sector Públic Andorra Recerca+Innovació. Aquesta homologació ens permet realitzar auditories de ciberseguretat a entitats públiques i privades que gestionen infraestructures crítiques –auditories que esdevindran obligatòries a partir del primer trimestre del 2026.
Aquesta certificació i homologació reflecteix l’esforç de Diquital en la seguretat i posa de manifest la nostra experiència i compromís en aquest àmbit.
Proximitat, coneixement i una visió de país
La nostra missió és clara: avaluar, protegir i preparar les empreses perquè prenguin decisions més segures, eficients i estratègiques. Acompanyem les organitzacions en tot el seu procés de transformació digital, amb una visió propera i personalitzada, perquè creiem en solucions fetes a mida i amb valor real per a totes les empreses que formen el teixit empresarial andorrà.
A Diquital tenim un objectiu irrenunciable: que la tecnologia treballi per les persones i no a l’inrevés. I això només s’aconsegueix amb talent local, coneixement profund del context del país i una gran capacitat d’anticipació.
2026: un any clau – naixement del nostre SOC 100% andorrà
Mirem cap al futur amb il·lusió i determinació. Aquest 2026 posem en marxa el nostre Servei de Seguretat Gestionada (SOC), completament ubicat a Andorra i operat per professionals ubicats al país. Un SOC que integrarà:
–Persones expertes en ciberseguretat,
–Proximitat i resposta immediata,
–Infraestructura pròpia i ubicada a Andorra,
–Automatització avançada
–Capacitat d’adaptació a les necessitats reals de cada empresa.
Un servei estratègic perquè totes les organitzacions del Principat –grans o petites– puguin sentir-lo com a propi i confiar-hi plenament.
A Diquital avancem amb un propòsit ferm: reforçar la seguretat, la innovació i la competitivitat del teixit empresarial andorrà, construint un ecosistema digital sòlid, modern i segur.
Perquè el futur digital d’Andorra no tan sols s’ha d’imaginar, s’ha de construir. I, a Diquital, el construïm amb tu i des d’aquí.
Diquital – Solucions digitals i ciberseguretat amb ADN 100% andorrà.
