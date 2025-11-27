FacturAnd
Sebastián González i José Delgado: “Aquesta és una eina feta a Andorra i per a Andorra”
Els socis de Facturand detallen els punts essencials d’aquesta solució de facturació desenvolupada íntegrament al país, i adaptada a la realitat normativa i empresarial del Principat.
Què va motivar la creació de FacturAnd?
El projecte va néixer per una necessitat pròpia. Com a empresa andorrana, no trobàvem cap programa de facturació realment pensat per a la realitat del país. La majoria eren eines estrangeres, amb referències a l’IVA o a altres impostos que aquí no existeixen. Nosaltres necessitàvem un programari 100% local i flexible.
Quina és la filosofia d’aquest ‘software’?
Que es tracta d’una eina feta a Andorra i per a Andorra, sense dependències externes. Una solució que pot adaptar-se quan la legislació canvia, sense haver d’esperar setmanes perquè un proveïdor de fora actualitzi res.
Quins avantatges ofereix respecte a d’altres programes?
La proximitat: és un programa 100% desenvolupat per nosaltres. Com que el codi és totalment nostre, podem modificar qualsevol punt de l’aplicació sense limitacions de programaris tancats.
Tot funciona via web, sense necessitat de descarregar cap programa
Quines funcionalitats inclou?
És un sistema de facturació complet, però que incorpora molt més: control d’hores dels tècnics, gestió d’albarans, pressupostos i anàlisi de dades com beneficis i pèrdues, evolució dels clients, impagaments… El gran avantatge és que tot funciona via web, sense necessitat de descarregar res, de manera que FacturAnd és accessible des de qualsevol dispositiu amb connexió a internet.
Com gestionen els canvis legislatius?
Quan s’aprova una nova normativa, ens n’informem a través de comptables, advocats, fonts oficials... i actualitzem el codi immediatament. Com que també el fem servir, ens interessa tenir-lo al dia.
Quina mena d’empreses el poden utilitzar?
Pràcticament, qualsevol, però actualment ens centrem sobretot en empreses de serveis i gestió, que no requereixen control d’estoc. En un futur, no descartem introduir també un mòdul de gestió de magatzem.
En què millora la productivitat de les companyies usuàries?
Principalment, en temps. Les remeses, que abans podien suposar hores de feina, ara són dos clics. I les analítiques permeten veure la salut del negoci d’un cop d’ull.
Com està sent la recepció per part dels clients?
El feedback és molt positiu. Les empreses ens diuen que el programa els ha simplificat enormement la feina. El nostre objectiu era, de fet, oferir un programari directe i molt fàcil d’utilitzar: allò que en altres softwares requereix sis finestres aquí es pot fer en un clic. A més, també acceptem molts suggeriments de clients. Molts ens truquen directament i ens diuen: “Podríeu afegir-hi tal cosa?” Si la idea és útil, la implementem. Això fa evolucionar contínuament el programa.
Com es gestiona la seguretat de les dades?
És un dels nostres punts forts. Disposem d’un data center propi a Andorra, de manera que no lloguem servidors externs. Totes les dades es queden al país. A més, la nostra altra empresa, DCODE, està especialitzada en ciberseguretat, i ofereix suport a tot el sistema.
