“Passarem de gestionar el 0,5% dels tràmits ‘online’ al 99%”

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El comú està invertint molt en la digitalització. Quin és l’objectiu?

El comú està fent molts esforços en l’adaptació cap a la digitalització i aviat es podran veure els resultats. L’objectiu al final és facilitar la vida al ciutadà perquè pugui fer tots els tràmits de la manera més còmoda, àgil i transparent possible.

Ens pot posar algun exemple del que es podrà fer ‘online’?

Pràcticament, qualsevol tràmit. Des de pagar una sanció fins a demanar certificats o fer sol·licituds, temes de bonificacions, d’aparcaments... També temes de serveis com ara qüestions relacionades amb el cementiri o tràmits relacionats amb el medi ambient, entre altres. Passarem de poder gestionar un 0,5% dels tràmits de manera online a poder-ho fer en un 99% dels casos.

Sempre hi haurà l’opció de fer les gestions presencials Rosa Gili, Cònol major d'Escaldes-Engordany

Això vol dir que ja no es podran fer tràmits presencials?

Sempre hi haurà l’opció de fer tràmits presencials. No hem d’oblidar que treballem per a totes les persones i, per tant, també hem de donar opcions a aquells usuaris que no se sentin còmodes amb l’administració electrònica. El tracte amb la ciutadania continuarà sent una prioritat, però s’incorporarà l’opció de tenir una relació entre l’administració i l’administrat que sigui telemàtica per a aquelles persones que ho prefereixin.

Els canvis també afectaran les empreses?

Sens dubte. El sistema integrat ha de flexibilitzar i simplificar tots els processos perquè s’adaptin a la ciutadania i també a les empreses. De fet, ja fa mesos que l’eina permet la convocatòria de concursos i la posterior presentació d’ofertes perquè les empreses puguin fer tots els tràmits el cent per cent en línia.

És un canvi important i a vegades això pot generar pors o dubtes.

Sí, és cert, però és cap a on hem d’anar. Dels canvis també surten els grans avenços i les oportunitats. El que és important és explicar-ho bé i fer molta pedagogia.

I com es consciencia els treballadors?

En l’àmbit intern, ja s’està fent molta feina per explicar als treballadors l’esforç que representa aquest projecte i ja s’ofereixen les formacions pertinents perquè tot el personal s’adapti a la nova manera de treballar. I, de fet, haurà de ser un aprenentatge constant, ja que el nou sistema també s’anirà adaptant als nous temps i anirà millorant a mesura que la ciutadania el faci servir. Però tenim una bona base, situació que ens permetrà sortir ja d’entrada amb seguretat i després continuar millorant.

La digitalització també permetrà més agilitat i intercanvi d’informació entre administracions?

Ha de ser un dels objectius. De fet, el comú d’Escaldes-Engordany ha sigut pioner a utilitzar la passarel·la d’intercanvi de dades entre adminis- tracions. És una feina que s’ha fet des d’aquí i que permet aplanar el terreny per a les altres. Un exemple d’aquest intercanvi d’informació s’ha fet per consultar les targetes especials d’aparcament que autoritzen les persones amb una discapacitat reconeguda per la Conava d’estacionar a les places reservades per a persones amb mobilitat reduïda.