Tens qui t’escolti?

Què és un canal ètic?

Un canal ètic o canal de denúncia és una eina fonamental en la protecció de les persones dins d’una organització que permet a qualsevol treballador, col·laborador o tercer denunciar, de manera confidencial o anònima, conductes il·lícites, irregularitats o vulneracions dels drets dins d’una empresa, organisme o institució.

Confidencialitat i seguretat

El principal avantatge del canal ètic és la garantia de confidencialitat de la persona que decideix presentar una denúncia, sense exposar-la a risc de possible represàlia per part de l’empresa o dels seus superiors, fet que podria suposar l’acomiadament, degradacions o altres formes de pressió. Alguns canals –els no automatitzats– protegeixen ambdues parts i, fins i tot, estan dissenyats per evitar que amb un ús inadequat del canal de denúncia es pugui perjudicar la reputació d’un company o superior injustament denunciat, i provocar-li cap mena de conseqüències.

L’anonimat en ambdós casos és un component que és clau per fomentar la confiança en el sistema, i assegurar que tant les persones que presencien o experimenten situacions d’injustícia se sentin segures a l’hora d’utilitzar el canal com que les persones susceptibles de ser denunciades no siguin perjudicades, i menys sense motiu.

Protecció dels drets fonamentals

La implementació d’un canal ètic s’inscriu en l’esforç més ampli de protegir els drets fonamentals de les persones dins del lloc de treball, com ara el dret a la igualtat, el dret a la dignitat i el dret a un entorn laboral lliure de discriminació, assetjament o abús. Quan un canal de denúncia funciona correctament, ajuda a garantir que aquestes vulneracions no quedin impunes.

Les persones que pateixen situacions d’injustícia o abús sovint es troben en una posició de debilitat, amb poques eines per defensar-se o fer valdre els seus drets, així que un canal ètic robust els proporciona una estructura que els permetrà alçar la veu i contribuir a la construcció d’un entorn més ètic i respectuós, a la fi més segur, en què les solucions seran plantejades sense que en resultin directament afectats.

Fomentar una cultura de la transparència i la responsabilitat

El canal ètic contribueix a fomentar una cultura de la transparència i la responsabilitat dins l’organització que beneficia, les persones que en formen part, ja que genera un ambient de confiança en el qual se sap que les irregularitats i les males pràctiques no es toleren i que, en cas de sorgir-ne, hi ha mecanismes per redreçar-les. És, llavors, essencial per al benestar dels treballadors, i contribueix a la transformació digital d’entitats públiques i privades. Saber que l’organització es pren seriosament la responsabilitat ètica i que existeix un compromís real per tractar de manera justa els conflictes interns contribueix a un entorn laboral que sigui més saludable i equitatiu.

El canal ètic és una eina essencial per a la protecció de les persones dins de les organitzacions, posant-les veritablement al centre, un canal que funcioni correctament garanteix que la veu de les persones sigui escoltada i que les injustícies puguin ser denunciades de manera segura i confidencial.