Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

fEDA Solucions és la filial que ofereix serveis complementaris a la venda d’energia en tres línies bàsicques: desplegament dels recursos d’energia distribuïda, com les instal·lacions fotovoltaiques; solucions de mobilitat sostenible, i eficiència energètica.

Com es treballa l’eficiència energètica?

Hem creat un equip de treball interdisciplinari per aportar solucions als grans consumidors, els clients amb consums molt per sobre de la mitjana. Actualment, monitorem el consum elèctric i de calor d’una dotzena d’escoles amb sensors de kilocalories per veure on poden ser més eficients. Finalment, durant el 2025 desenvoluparem un servei per monitorar i pilotar el consum d’edificis per ajudar la clientela a millorar l’eficiència.

Per què és important ser més eficients?

En la darrera COP27 es va acordar que el 2030 calia assolir una millora de l’eficiència energètica de l’11,7% respecte a l’escenari projectat amb les condicions actuals. Al cap i a la fi, tenim l’energia que tenim i hem de treballar per gestionar-la de la millor manera, sense tensionar la xarxa elèctrica i ajudant a canviar els hàbits de consum.

Com es pot fer per assolir aquest estalvi?

Hi ha dues línies estratègiques. Una part que és directa i es fa via inversió (millor aïllament i llum i aparells més eficients), però després n’hi ha una altra més tàctica, que és acompanyar en el canvi d’hàbits. Això implicarà que els gestors de manteniment dels edificis també hauran de ser gestors energètics i seran clau perquè els edificis siguin sostenibles. Aquest fet passa pel monitoratge i per emprar sensors, però també és imprescindible la feina de les persones. No assolirem aquest estalvi si no entenem els nostres consums i apliquem accions correctives de forma automàtica. No té sentit que la gent passi calor quan fa fred, ni fred quan fa calor.

On impacta aquí la digitalització?

En les solucions de monitoratge. Per ser eficients, els edificis hauran no solament de controlar temperatures i consums, sinó d’adaptar-se més ràpid a l’entorn per mantenir el confort, però reduir el consum energètic. El cost d’instal·lar sensors i digitalitzar un edifici és cada vegada més econòmic. Fem proves de concepte amb sensors enllaçats amb radiofreqüència que permeten un desplegament ràpid i sostenible. Amb les dades obtingudes s’analitzarà el consum i es crearan plans d’acció per optimitzar-lo.

Amb quins sectors treballen?

Hem començat per ajudar el Govern en les necessitats que té de monitoratge i a mesurar els estalvis assolits amb les seves inversions, així com a tenir una visió conjunta del consum i la petjada de carboni. Treballem perquè tot­hom tingui la preocupació de ser eficient perquè ens hi juguem molt. Hi ha una part afegida de regulació que caldrà treballar. A França, per exemple, qui consumeix més d’1 GWh/any està obligat a presentar un pla d’estalvi energètic i fer-ne auditoria. Paral·lelament, hem d’acompanyar el mercat i fer que aquestes solucions siguin escalables i produeixin un estalvi econòmic.