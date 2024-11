“Podem integrar tots els processos d’una empresa en un únic entorn”

Publicat per Redacció | Verificat per Creat: Actualitzat:

Com definiria Nowet?

Nowet neix per oferir solucions d’automatització i gestió de la informació, accessibles per a tothom sense necessitat d’implementar software que es dispari en preu, i de manera centralitzada i intuïtiva. Surt de la necessitat que tenen les empreses d’automatitzar els processos que actualment es fan manualment i que requereixen la supervisió de persones dedicades a això. Hem trobat la millor solució en termes de cost i temps de configuració personalitzada i implementació.

Quins són els desafiaments de les empreses que volen automatitzar processos, i com els resol Nowet?

Sobretot la idea preconcebuda que té la petita i mitjana empresa sobre el cost i el temps d’implantació d’aquest tipus de tecnologia. Gràcies a l’ús de la plataforma Microsoft 365, podem oferir una solució assequible tant en preu com en el temps que el client ha d’invertir per adoptar-la.

Quins altres avantatges i beneficis aporta?

Deixant de banda el cost, que ja hem mencionat, la integració amb Microsoft 365 i SharePoint ens permet una interfície senzilla i intuïtiva amb la qual tothom està familiaritzat. Podem integrar els processos d’una empresa centralitzant-los en un únic entorn. La nostra configuració, juntament amb les eines que inclou Microsoft 365, augmenta exponencialment la productivitat i el treball col·laboratiu en les empreses, facilitant la vida i fent-la més còmoda per a tots els empleats.

Com aconsegueixen adaptar les seves solucions a les necessitats de cada client?

Tot i que cada organització és única, hi ha diferents fases essencials en un pla d’implementació típic d’un ERP. El més important, però, és que treballem al costat del client per tal de descobrir i conèixer de primera mà la forma de treballar de l’empresa. Això ens permet dissenyar la millor solució, implementar-la i posar-la a prova per comprovar quin és el feedback.

El seu sistema es pot aplicar a qualsevol tipologia d’empresa?

Sí, cal ressaltar que totes les empreses poden beneficiar-se d’aquesta tecnologia: des d’aquella societat que requereix digitalitzar-se, començant per treballar en el núvol, fins a companyies que gestionin projectes, amb processos repetitius i manuals, passant per aquelles que necessitin millorar la seva gestió documental. També cal mencionar aquelles empreses que necessiten integrar processos de validació o qualsevol activitat col·laborativa. En definitiva, qualsevol empresa que vulgui optimitzar l’operativa a través de la digitalització.

Quin impacte ha tingut la implementació de les seves solucions en la col·laboració interna de les empreses que les utilitzen?

Han experimentat un abans i un després. La resposta habitual de les empreses és que no s’imaginen com seria treballar sense aquesta digitalització. El control, la visibilitat de tot l’equip i la millora general en termes d’eficiència i reducció de costos converteixen cada client en un cas d’èxit.

Quines mesures específiques prenen per garantir la seguretat i privadesa de les dades dels seus clients?

Les dades dels nostres clients són sempre privades, allotjant-se en els seus comptes de Microsoft que utilitzen eines de detecció d’amenaces en temps real. Implementem xifrat AES de 256 bits, autenticació multifactor (MFA) i complim normatives com el GDPR i la HiPAA.

Quin tipus de suport i capacitació s’ofereix a les empreses que implementen les seves solucions?

Oferim suport continu i formació personalitzada, incloent-hi tallers presencials i remots. A més, estem desenvolupant recursos en línia accessibles en qualsevol moment per garantir un ús òptim de les nostres eines en qualsevol moment.

Quines tendències o tecnologies emergents veuen com a clau per al futur de l’automatització empresarial?

La tendència actual és l’ús de la intel·ligència artificial. Avui en dia, la IA a la qual tenim accés és generalista, però creiem que una implementació de IA personalitzada per a cada negoci és clau per al futur de l’empresa.