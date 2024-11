Un pla de digitalització amb la vista posada en l’afiliat

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Qualsevol millora tecnològica per augmentar l’eficiència, per centralitzar la informació i per facilitar-ne l’accés telemàtic es fa pensant en l’afiliat.” El director general de la CASS, Josep Escoriza, posa èmfasi en l’usuari i en els prestadors de serveis –farmàcies, professionals liberals, laboratoris o l’hospital– com a beneficiaris finals del pla de digitalització que està duent a terme la parapública.

S’hi treballa amb dues línies clarament definides. Per una banda, la revisió dels centenars de processos interns, una anàlisi que ha de determinar els projectes estratègics que es tiraran endavant. De l’altra, el treball específic per automatitzar o aplicar la intel·ligència artificial a procediments que no tan sols han de representar un estalvi important de temps i recursos, sinó que han d’ajudar a visualitzar internament els avantatges que la transformació digital representa per al dia a dia dels treballadors.

“La transformació no fa perillar els llocs de treball” Josep Escoriza, Director general de la CASS

​

La CASS no parteix de zero. És un organisme amb procediments molt automatitzats que garanteixen el pagament de pensions, de les baixes, de prestacions, de les cotitzacions o de les factures dels proveïdors o la recepció de les cotitzacions de l’IRPF. Aquesta digitalització és la que va permetre al Govern recolzar-se en la infraestructura de la seguretat social per afrontar desplegaments legals complexos que afecten els treballadors com són la creació de l’impost sobre la renda o el desenvolupament amb urgència dels ERTO durant la pandèmia. “Ens agrada que es confiï en la capacitat de la CASS, una confiança que evidencia que segurament ja som una de les entitats més digitalitzades del país”, subratlla Escoriza, que en tot cas especifica que l’evolució de la tecnologia obliga a adaptacions constants per aprofitar les noves oportunitats que s’obren.

“El grau de digitalització de la CASS és alt, especialment en tràmits d’empresa” Josep Escoriza, Director general de la CASS

​

Dins dels projectes que ja estan en una fase avançada hi ha el programari d’automatització robòtica de processos (RPA), recentment adjudicat. Aquesta eina s’ha començat a aplicar amb un primer cas d’ús en un dels procediments més feixucs: el pagament de les factures de farmàcia, considerat “estratègic” per la direcció de la parapública. La tria es va fer després d’identificar-lo com un dels processos que ocupaven més temps als treballadors. La robotització d’aquesta gestió, fins ara manual, suposarà un estalvi de temps equivalent a la feina de dos empleats. “En cap cas es tracta de reduir llocs de treball, sinó que en lloc que les persones es dediquin a feina administrativa puguin aportar valor”, precisa Escoriza en un missatge destinat a combatre els temors que aquesta tecnologia genera.

La CASS s’ha plantejat implementar progressivament noves automatitzacions per aprendre de les primeres experiències i reforçar el canvi cultural necessari. En pa­ral·lel, la CASS ha fet un nou pas testejant una tecnologia que va molt més enllà de l’automatització: la intel·ligència artificial. S’ha triat una casuística més específica com és la tramitació de les pensions de viduïtat per fer la prova de concepte. “A partir de les dades Excel de la persona que sol·licita la pensió, automàticament el sistema avala si està justificada, fa el càlcul de la pensió i treu la notificació que correspon”, explica el director.

Qualsevol projecte de transformació digital requereix dades de qualitat, ordenades i accessibles. La CASS treballa en la creació d’un nou entorn informacional, en fase de licitació, que ha de permetre la gestió i l’encreuament dels milions de dades de què disposa la parapública i que han de ser la matèria primera de l’aplicació de la intel·ligència artificial.

En paral·lel hi ha altres millores internes en marxa per digitalitzar els fulls grocs i que se’n pugui fer el seguiment a través del portal, d’integració de l’expedient electrònic en el treball del gabinet jurídic o un procés de CRM per centralitzar l’atenció al client i poder proporcionar-li una experiència omnicanal. “Aquest any ha estat de transició. El 2025 serà clau per tirar endavant les iniciatives de digitalització”, apunta Escoriza.

Un dels avenços en què treballa el Govern i que més expectatives està generant és el de l’anomenada bústia del ciutadà, un espai al núvol on l’administrat podrà consultar les seves gestions, les peticions i les respostes obtingudes. La CASS, que realitza milers de notificacions als afiliats, té interès a participar-hi des del primer moment. “Per a nosaltres és clau per assegurar-nos que totes les notificacions es fan de manera correcta –apunta Escoriza– i per al ciutadà també, perquè serà una plataforma única on tindrà el seu espai personal que recollirà totes les interaccions amb les administracions.”

Usuaris rècord a la web La pàgina web és el canal preferit dels afiliats per buscar informació i realitzar gestions. Al llarg del 2025 es van fregar els 600.000 tràmits, amb un rècord històric el mes de juny de 53.812. També es van incrementar un 12% els pins d’accés als tràmits en línia, que es van enfilar fins als 59.000.

Seu de la Caixa Andorrana de Seguretat SocialFernando Galindo