Per què la maduresa de dades és clau a l’era de la IA?

A l’era digital, les dades s’han convertit en un recurs indispensable per a qualsevol empresa. Últimament es parla molt d’intel·ligència artificial, especialment d’intel·ligència artificial generativa. A Bismart, cada dia ens trobem empreses que volen explotar el valor de la intel·ligència artificial, però per poder fer-ho necessiten una estratègia de dades consolidada. Al cap i a la fi, les dades són la base de la intel·ligència artificial.

En aquest sentit, des de Bismart intentem fer entendre a les companyies amb les quals treballem que per poder arribar a estratègies avançades amb l’aplicació de la IA, el primer pas és consolidar una cultura data-driven dins de l’organització.

Amb l’aparició del big data va sorgir la convicció que posseir grans volums de dades era sinònim de generar valor empresarial. No obstant això, amb el temps i la multiplicació de les dades generades cada any, les empreses líders s’han adonat que el veritable poder es troba a saber extreure’n el màxim benefici.

Per tal que això passi, les empreses necessiten fer un estudi rigorós de les dades amb les quals treballen i en quin nivell d’aprofitament i estratègia es troben. En termes concrets, a Bismart estem ajudant moltes empreses a avaluar el nivell de maduresa de dades a través d’un model de maduresa de dades.

Quan parlem d’un model ens referim a un marc per avaluar el desenvolupament de les capacitats d’una empresa en la gestió i tractament de les dades i en l’ús que se’n fa per obtenir el màxim benefici. Aquesta avaluació permet posicionar cada empresa al llarg de diverses etapes progressives per determinar el seu grau de maduresa.

Si el nivell de maduresa de dades d’una empresa no està alineat amb les estratègies que pretén impulsar, molt difícilment aquestes estratègies acabaran traduint-se en accions i, encara menys, en resultats.

Per això, a Bismart, hem aprofitat els nostres més de 15 anys d’experiència i especialització en la gestió i anàlisi de dades per desenvolupar un model que permet mesurar el nivell de maduresa de les empreses en la gestió i el tractament de les seves dades. El nostre és un model personalitzat que adaptem a la situació i necessitats específiques de cada organització, dissenyat amb la intenció d’ajudar les empreses a avaluar sistemàticament i millorar les seves capacitats de gestió i aprofitament de dades.

Recentment hem col·laborat amb una empresa del sector financer que es trobava en el nivell 3 de maduresa de dades. L’empresa comptava amb un magatzem de dades centralitzat i amb un departament d’analítica per donar suport a les decisions comercials. Tot i així, encara treballaven amb dades fragmentades i tenien dificultats per unificar els criteris entre departaments. Des de Bismart els vam ajudar a implementar un marc de governança de dades que assegurés l’ús de dades de qualitat i facilités l’accés a informació coherent per a tots els equips.

En aquest sentit, el valor d’un model de maduresa de dades, més enllà de l’avaluació, resideix en la capacitat per dissenyar un full de ruta clar per avançar cap al següent nivell.