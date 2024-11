Del pagament amb targeta a l’‘smartphone’

La transformació digital està redefinint els mètodes de pagament a escala global i Andorra no es queda enrere. Amb el llançament de CityXerpa Pay, el país adopta solucions mòbils accessibles amb beneficis com el cashback, incentivant així el comerç local i facilitant les transaccions diàries.

A escala mundial, els hàbits de pagament han evolucionat ràpidament amb l’arribada de solucions digitals, que han deixat l’efectiu en un segon pla en moltes regions. Les transaccions digitals s’han consolidat com una opció segura i còmoda, impulsades especialment per la pandèmia de la covid-19, que va accelerar l’adopció de sistemes contactless i el pagament amb smartphone.

Segons el World Payments Report 2023, es preveu que les transaccions digitals augmentin un 10,7% a Europa i un 6,5% a Amèrica del Nord fins al 2027. A més, destaca que solucions com els pagaments instantanis i les carteres digitals tindran un paper clau en la transició cap a economies amb menys efectiu, amb països com Suècia liderant el camí cap a una societat sense diners en efectiu.

Andorra ha experimentat una digitalització més gradual en el sector del pagament. Fins fa poc, l’ús de pagaments mòbils es veia limitat per la impossibilitat d’integrar les targetes andorranes a les carteres natives dels dispositius, com Apple Wallet o Google Wallet, cosa que dificultava els pagaments ràpids. Amb l’arribada de CityXerpa Pay, els residents ja poden gaudir d’una solució de pagament amb smartphone que és accessible i fiable, independentment del tipus de dispositiu que utilitzin.

Amb CityXerpa Pay, Andorra s’uneix al moviment cap a una economia digital més connectada. Aquesta innovació representa un pas endavant per a la digitalització de pagaments al país, aprofitant el potencial tecnològic per beneficiar consumidors i establiments. Tot i els reptes d’infraestructura, el país avança fermament cap a una economia més adaptada a les noves tendències globals, en què la comoditat i la seguretat de les transaccions digitals són protagonistes.

CITYXERPA PAY, FÀCIL, SEGUR I AMB RECOMPENSES

CityXerpa Pay s’ha convertit en una eina essencial per a la modernització del sistema financer andorrà. El seu funcionament és senzill i eficaç: quan un usuari vol fer una compra, l’establiment escaneja un codi QR únic i intransferible generat per l’aplicació. Aquest codi associa la transacció amb la targeta bancària de l’usuari, i garanteix d’aquesta manera la seguretat i la rapidesa del pagament. Cada transacció queda registrada a l’aplicació, facilitant així el seguiment de les despeses.

A més, en cada compra, els usuaris obtenen cashback, un benefici que retorna un percentatge de l’import gastat a una cartera digital dins de l’aplicació, acumulant saldo per a futures transaccions. El sistema de cashback no tan sols millora l’experiència de pagament, sinó que també incentiva els usuaris a comprar localment, aportant valor tant als consumidors com als negocis d’Andorra. Així, CityXerpa Pay ofereix un mètode de pagament ràpid, sense necessitat d’efectiu o targetes físiques, i fomenta la fidelitat al comerç local.