My Pyri: Innovació i personalització

L'aplicació mòbil de Pyrénées, My Pyri, és un programa de fidelització que incorpora les eines més avançades per oferir als clients una experiència completament personalitzada. La plataforma no tan sols permet crear campanyes i cupons adaptats a cada perfil d’usuari, sinó que també ha aconseguit transformar la manera com Pyrénées interactua amb els consumidors, creant connexions més profundes i efectives.

Amb l’app My Pyri, Pyrénées ha implementat una segmentació avançada que permet analitzar i entendre les necessitats de cada client de manera única. A través d’algorismes d’intel·ligència artificial, s’han creat segmentacions que van des d’un nivell macro fins a un de més específic. Aquesta capacitat ha permès crear campanyes i recompenses que s’ajusten amb precisió als interessos i comportaments dels clients, fomentant un alt nivell de fidelització.

Sistema de ‘cashback’ i recompenses intel·ligents

Una de les innovacions més destacades de My Pyri és el seu sistema de cashback dinàmic. Aquest sistema permet que els usuaris acumulin punts que poden convertir-se en diners i utilitzar-se per a futures compres. Amb això, Pyrénées ha aconseguit una experiència de compra immediata i gratificant, incentivant el retorn dels clients i reforçant la seva lleialtat.

Gràcies a la nova solució tecnològica, Pyrénées ha aconseguit que My Pyri no sigui només una eina, sinó el motor que impulsa una experiència de client innovadora, personalitzada i emocionalment connectada. Aquest projecte reforça el compromís de Pyrénées d’oferir valor afegit en cada interacció, liderant la transformació digital en el sector retail.

ANALÍTICA I 'DASHBOARDS' EN TEMPS REAL Els dashboards analítics en temps real monitoren les vendes i el comportament dels clients fidelitzats. Aquestes eines faciliten la presa de decisions estratègiques sobre la base de dades concretes, ajudant a identificar patrons de comportament i tendències de negoci, la qual cosa és un avantatge competitiu per a la marca.