“L’empenta de Var Group ens situa com a ‘One Stop Partner’ de referència”

Quin és el panorama digital d’Andorra?

Andorra està avançant ràpidament cap a la transformació digital, consolidant-se com un país pioner en tecnologia dins el context europeu. El Govern ha impulsat projectes clau per integrar la digitalització a sectors essencials, des de l’administració pública fins a l’educació i la sanitat. Aquest compromís es tradueix en un entorn on les empreses locals també estan adaptant els seus models de negoci, aprofitant eines digitals per optimitzar les operacions i oferir serveis més accessibles i segurs. A més, els esforços per complir regulacions europees, com eI DAS 2, són reflex del compromís d’Andorra a construir un ecosistema digital fiable i eficient. Aquest panorama representa grans oportunitats per enfortir l’economia digital del país i millorar la qualitat de vida dels ciutadans.

Desenvolupem eines tecnològiques per empoderar els ciutadans Andreu Tomàs, CEO d'Awesome (Var Group Andorra)

Com participa Awesome en la transformació digital d’Andorra?

A Awesome estem compromesos a ser un motor de canvi en la transformació digital. Comptem amb la confiança de múltiples sectors del teixit empresarial andorrà, col·laborant estretament per oferir solucions tecnològiques innovadores que optimitzen els processos i milloren la seguretat de les dades. Així mateix, treballem activament en projectes amb el Govern d’Andorra, per desenvolupar eines que empoderen els ciutadans. Amb iniciatives que no tan sols faciliten la interacció dels ciutadans amb les institucions, sinó que també col·loquen Andorra a l’avantguarda de l’autosobirania digital, garantint que els ciutadans mantinguin el control sobre les dades personals en tot moment.

Quins projectes té Awesome a curt i mitjà termini?

De manera recent, Awesome s’està incorporant a Var Group, companyia internacional tecnològica líder en el seu sector que alhora forma part de Sesa Group (corporació que cotitza a la borsa de Milà). La seva penetració a Andorra, de la nostra mà, ofereix grans avantatges tant per a Awesome com per als nostres clients. Això ens permet continuar treballant de primera mà al nostre país, des del nostre equip local, i amb un suport global, amb l’empenta de tots els serveis que ens ofereix Var Group.

Quins són els avantatges d’integrar Awesome a Var Group?

L’empenta de Var Group ens posiciona com a One Stop Partner tecnològic de referència per a qualsevol empresa o entitat d’Andorra. Oferim ciberseguretat, solucions d’autenticació i protecció d’identitat i, per descomptat, l’aplicació de la ciència de dades i la intel·ligència artificial. Significa que oferim un conjunt complet de solucions sota un mateix sostre. No cal buscar diferents proveïdors o solucions en proveïdors separats. Nosaltres ens encarreguem de tot, des de l’estratègia fins a la implementació, per facilitar el procés del client. És per això que ens convertim en un agent clau per a qualsevol empresa que vulgui simplificar i opti­mitzar la seva transformació digital.

Quin tipus de clients té Awesome?

El nostre focus de negoci no està posat només a grans comptes o empreses amb maduresa tecnològica, sinó que també treballem amb moltes petites empreses que necessiten un company de viatge en la seva digitalització. A Awesome, aviat Var Group, apostem fermament per acompanyar el teixit empresarial andorrà, per fer-lo més competitiu.