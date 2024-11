L’acollida de clients amb solucions digitals

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

En els darrers anys, la tecnologia ha canviat completament la manera com funciona el món. El que abans solia trigar anys a estabilitzar-se i ser adoptat, avui es desenvolupa i es perfecciona en qüestió de pocs mesos. La tecnologia està transformant indústries senceres i el sector hoteler no és cap excepció. Tanmateix, amb la rapidesa d’aquests canvis, moltes empreses s’enfronten al desafiament de mantenir-se al dia. Cada vegada més, les empreses són conscients que, si no pugen al tren de la digitalització, corren el risc de quedar-se enrere. Adaptar-se tard podria significar enfrontar-se a un procés aclaparador i complex, especialment quan les innovacions actuals es perfeccionen en mesos, redefinint constantment els estàndards del mercat. Aquest desafiament és encara més crític en una indústria tan competitiva com l’hotelera, on l’experiència del client i l’eficiència operativa són essencials.

NP TECHNOLOGY

En aquest context, No Paper Solution (NP) ha emergit com un aliat crucial per als hotels que volen transformar-se digitalment. Fundada amb la visió de reduir la dependència de processos manuals i optimitzar la gestió operativa en hotels, NP s’ha convertit en un referent a Europa. A dia d’avui, 500 hotels de tot el continent confien en les seves solucions digitals, que van des de la digitalització del check-in i check-out fins a la implementació de mòduls completament personalitzables segons la normativa de cada país, completament necessaris per al bon funcionament dels establiments hotelers. Però, com ha aconseguit una empresa basada en el petit però pròsper país d’Andorra expandir-se amb tant d’èxit i convertir-se en un pilar de la digitalització hotelera europea?

ANDORRA AL MÓN

L’any 2024 marca un moment significatiu per a No Paper Solution, ja que la companyia celebra haver assolit la xifra de 500 hotels que han integrat les seves solucions digitals. Entre aquests establiments s’inclouen hotels de Marriott International, com W Hotels, Le Méridien, Luxury Collection, Westin, St. Regis, Edition, Renaissance i Autograph Collection. Altres cadenes que també l’utilitzen són Meliá, Four Seasons, Bulgari, Dorchester, Cheval Blanc i Starhotels.

Aquest assoliment no és només un testimoni de la qualitat i l’efectivitat dels seus productes, sinó també de la seva capacitat per expandir-se a noves ciutats i països, ampliant d’aquesta manera les seves fronteres.

Des d’Andorra, NP ha portat la seva tecnologia arreu d’Europa, consolidant una xarxa de més de 1.200 workstations instal·lades a recepcions hoteleres. Amb aquest èxit, es demostra que les solucions innovadores que neixen en aquest petit però ambiciós país poden tenir un impacte global, posicionant-se com un veritable exemple d’Andorra al món.

DIGITALITZACIÓ URGENT

Codi QR d'accés.

La digitalització en la indústria hotelera ha passat de ser una tendència a convertir-se en una necessitat. Els clients esperen processos ràpids, eficients i digitals. Els formularis en paper i les llargues esperes per registrar-se ja no són acceptables en una indústria en què l’experiència del client és el factor més crític. Aquest canvi d’expectatives ha estat impulsat, en gran part, pel creixement exponencial de la tecnologia i el desig d’experiències sense complicacions. Però adaptar-se a aquesta realitat requereix més que bones intencions. Les solucions digitals impliquen modernitzar la tecnologia, però també transformar la cultura i els processos interns de l’hotel.

Aquí és on No Paper Solution ha trobat el seu nínxol. L’empresa no tan sols ofereix tecnologia, sinó també un acompanyament en el procés de transició digital. Aquesta filosofia ha estat fonamental per ajudar els hotels a superar la resistència al canvi i adaptar-se a un mercat que avança ràpidament. Per a les empreses que posposen la digitalització, el risc és clar: quedar-se enrere.

BUTTERFLY

DIGITAL CHECK-IN DIGITAL CHECK-OUT L’èxit de No Paper Solution es deu en gran manera als seus productes estrella: Q-easy i Butlerfly. Ambdós han estat dissenyats per fer que els processos de check-in i check-out siguin més eficients i satisfactoris per als clients. Q-easy permet agilitzar aquests processos des de la recepció, de forma ràpida, sense complicacions i sense cues. Per la seva banda, Butlerfly permet que el procés es realitzi des de qualsevol punt de l’hotel, des de l’habitació o la cafeteria fins al costat de la piscina.